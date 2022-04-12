Путин начал «чистки» в рядах российской элиты: о чем это говорит – какие могут быть последствия

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что в России арестовали Владислава Суркова – бывшего советника президента РФ, который некоторое время был куратором оккупированной части Донбасса и в целом отвечал за "украинское направление". Также появились данные о репрессиях в пятой службе ФСБ, которая занимается внешней разведкой (Украина также является ее зоной ответственности). О чем говорят подобного рода сообщения? К чему могут привести подобные "чистки" в рядах недавней российской элиты, спецслужб, Минобороны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Убирая тех, кто не справился с заданием Кремля, Путин будет назначать новых людей

По мнению политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, сам факт ареста людей, которые фактически готовили решения лично для президента Путина, говорит о том, что он крайне не удовлетворен результатами так называемой "военной спецоперации" в Украине.

"И это не удивительно, ведь он отдавал приказ, основываясь на анализах, которые ему готовило ФСБ. Сурков, в свою очередь, около 20 лет играл роль главного "украиноведа" в окружении Путина, причем пользовался безграничным доверием фюрера 2.0, фактически получив монополию на кураторство всего постсоветского пространства, в том числе Украины", – поясняет эксперт.

Но обольщаться и ерничать по поводу репрессий внутри России не стоит, уверен он. Ведь убирая тех, кто не справился с заданием Кремля, Путин будет назначать новых людей. Более исполнительных, более жестких, более циничных, более мотивированных. И те, кто придут, будут изо всех сил пытаться избежать судьбы своих предшественников. Это нужно учитывать, к этому нужно соответствующим образом готовиться, предупреждает Вадим Трюхан.

"По моему мнению, одним из важнейших направлений в Отечественной войне, которую вынуждена вести Украина против нацистской России, была и остается контрразведывательная деятельность. От того, как эффективно наших спецслужбы смогут адаптироваться к реалиям, которые меняются после замены ключевых спецов в 5-м управлении ФСБ, будет зависеть способность высшего военно-политического руководства Украины предугадывать дальнейшие замыслы лично путина и его военачальников. Которых, кстати, от тоже начал тасовать. Украине, в любом случае, нельзя почивать на лаврах, – уверен эксперт. – Рашистские нацисты, несомненно, делают выводы из провалов, с которыми они столкнулись в первые дни войны. И теперь действуют более изощренно и жестко. Соответственно, украинским вооруженным силам и другим задействованным подразделениям тоже нужно вносить серьезные изменения в тактику ведения боевых действий. В этом плане правильный анализ планов и решений рашистов и соответствующее реагирование на них выходит на первый план".

Репрессии могут закончиться не только арестом, но и уничтожением "виновных"

Все действия, которые проводит сейчас российская власть по "зачистке" в 5-й службе ФСБ, а также арест (скорее всего — это правда) Суркова – это демонстрация того, что ищут виноватых в провале с Украиной. И этот поиск будет продолжаться, уверен эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский.

"По самой теории построения авторитарных государств (а РФ – именно такое) – режим всегда прав. Руководство ошибиться не может. Поэтому неизбежно, при любых провалах, а особенно при не реализации таких масштабных планов, как открытое военное вторжение РФ в Украину (с устраивающим Кремль быстрым результатом), — всегда будут искать виноватых. Тех, кого можно обвинить в не достижении намеченных целей. Вообще или в определенные сроки", – поясняет эксперт.

А в случае с Украиной, отмечает он, у россиян – провал по всем направлениям. И военный, и экономический, и геополитический – учитывая, какое давление мировой общественности испытывает страна-агрессор, какой стратегический провал уже допущен с далеко идущими последствиями.

"В данном случае Кремль, очевидно, решил назначить виноватой разведку, предоставлявшую данные о ситуации в Украине (явно не имеющие отношение к реальности). При этом разведка просто предоставляла те данные, какие хотел видеть Путин, явно переоценивающий возможности своей страны – и недооценивающий украинцев, – подчеркивает Владислав Дзивидзинский. – Как человек, который делал аналитику представителям власти, я понимаю внутреннюю кухню подобных процессов. И могу с уверенностью сказать, что реальная информация у думающих, аполитичных аналитиков, у спецслужб РФ по Украине точно была. Украина, к сожалению, не способна защищать все свои секреты. Хоть, как видим, преподнесла множество сюрпризов агрессору и мировому сообществу".

В то же время, акцентирует эксперт, заказчики аналитических отчетов в РФ, похоже, не допускали даже мысли, что при таком территориальном, военном, финансовом преимуществе вторжение не увенчается триумфом. И требовали анализ именно в таком ключе. Что в итоге и получали.

"При этом резидентура в Украине, местные агенты российского влияния попросту разворовывали средства, которые выделились Москвой на выстраивание агентурной сети, на покупку украинских элит и так далее. То же самое происходило в российской армии, где хищения, как теперь выяснилось, были колоссальными. А отчеты о ситуации корректировались всеми звеньями иерархии РФ. Доходя в итоге до высших звеньев в искаженном виде, – комментирует ситуацию Владислав Дзивидзинский. – Виновными назначили Суркова, длительное время ответственного за украинское направление, а также внешнюю разведку ФСБ. Но на самом деле мы видим неэффективность системы, заточенной на угождение "хотелкам" своего "великого правителя". На выстраивание "параллельной реальности", удобной ему. При этом – наживаясь на выстраивании такой "реальности". В итоге — провал в Украине".

Репрессии, по мнению эксперта, могут закончиться не только арестом, но и уничтожением "виновных". В том числе с помощью ядов. Не только из-за их ошибок, но и потому что слишком многое знают о действиях путинского режима. А потому, почувствовав угрозу своей жизни, могут поставит под угрозу сам этот режим, согласившись, к примеру, свидетельствовать против него – в обмен на некие гарантии со стороны Запада.

"Плюсом для нас во всей этой ситуации является подтвержденная слабость взаимодействия российских органов власти, их тотальная коррумпированность. Зная эти болевые точки – легче будет приблизить победу", – резюмирует Владислав Дзивидзинский.

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