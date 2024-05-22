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Путин начал гибридную войну против НАТО: ответит ли Альянс

Кремлевский диктатор Владимир Путин решил повысить ставки и начать гибридную войну против НАТО в надежде запугать Запад, считает политолог Виктор Таран. По его мнению, сейчас сложно спрогнозировать, какой ответ даст Альянс

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации издания Moscow Times, Российская Федерация хочет лишь в одностороннем порядке произвести смену морских границ с Литвой и Финляндией. При этом известно, что Минобороны страны-агрессора уже подготовило документ, согласно которому террористическая Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Путин начал гибридную войну против НАТО: ответит ли Альянс

Владимир Путин

При этом Минобороны РФ предлагает определить недействительным постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике. Чтобы этого достичь, будет произведено изменение географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

По мнению политолога Виктора Тарана, такие действия означают, что кремлевский диктатор Владимир Путин снова начинает применять свою старую испытанную временем тактику – поднимает ставки в противостоянии с Западом.

"Его гибридная агрессия также включает обучение ядерных подразделений и серию агрессивных мер. Цель проста – запугать Запад, надеясь, что последние испугаются и отступят",
– считает эксперт.

По его словам, сейчас очень сложно спрогнозировать реакцию НАТО. Впрочем, он выразил надежду, что подобные действия террористической России все же заставят Альянс включиться в противостояние с РФ на полную силу.

"А вот войну на два фронта Россия не потянет. Так же как в свое время это не потянула нацистская Германия",
– отметил эксперт.

При этом Таран отмечает, что история в очередной раз повторяется, а это означает, что террористическую Россию ждет такой же конец, как и нацистскую Германию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ решила "отодвинуть" границу с двумя странами.




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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid02GLf7VkNdVSmBRBigZuvYXSvV2YNZEkLikMsgBhx7svtNnRQUojCga8oP1EKBX3XEl
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