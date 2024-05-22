Путин начал гибридную войну против НАТО: ответит ли Альянс

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
По информации издания Moscow Times, Российская Федерация хочет лишь в одностороннем порядке произвести смену морских границ с Литвой и Финляндией. При этом известно, что Минобороны страны-агрессора уже подготовило документ, согласно которому террористическая Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
Владимир Путин
При этом Минобороны РФ предлагает определить недействительным постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике. Чтобы этого достичь, будет произведено изменение географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.
По мнению политолога Виктора Тарана, такие действия означают, что кремлевский диктатор Владимир Путин снова начинает применять свою старую испытанную временем тактику – поднимает ставки в противостоянии с Западом.
По его словам, сейчас очень сложно спрогнозировать реакцию НАТО. Впрочем, он выразил надежду, что подобные действия террористической России все же заставят Альянс включиться в противостояние с РФ на полную силу.
При этом Таран отмечает, что история в очередной раз повторяется, а это означает, что террористическую Россию ждет такой же конец, как и нацистскую Германию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ решила "отодвинуть" границу с двумя странами.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!