Путин начал гибридную войну против НАТО: ответит ли Альянс

По информации издания Moscow Times, Российская Федерация хочет лишь в одностороннем порядке произвести смену морских границ с Литвой и Финляндией. При этом известно, что Минобороны страны-агрессора уже подготовило документ, согласно которому террористическая Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Владимир Путин

При этом Минобороны РФ предлагает определить недействительным постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике. Чтобы этого достичь, будет произведено изменение географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

По мнению политолога Виктора Тарана, такие действия означают, что кремлевский диктатор Владимир Путин снова начинает применять свою старую испытанную временем тактику – поднимает ставки в противостоянии с Западом.

"Его гибридная агрессия также включает обучение ядерных подразделений и серию агрессивных мер. Цель проста – запугать Запад, надеясь, что последние испугаются и отступят",

– считает эксперт.

По его словам, сейчас очень сложно спрогнозировать реакцию НАТО. Впрочем, он выразил надежду, что подобные действия террористической России все же заставят Альянс включиться в противостояние с РФ на полную силу.

"А вот войну на два фронта Россия не потянет. Так же как в свое время это не потянула нацистская Германия",

– отметил эксперт.

При этом Таран отмечает, что история в очередной раз повторяется, а это означает, что террористическую Россию ждет такой же конец, как и нацистскую Германию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ решила "отодвинуть" границу с двумя странами.