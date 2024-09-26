Путин начал открыто помогать Трампу: какие козыри против Гарриса дал ему в руки

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин откровенно подыгрывает кандидату в президенты США Дональду Трампу, считает политический эксперт Александр Кочетков.
Трамп и Путин
Ядерная угроза со стороны России не увеличилась, потому что все те принципы ядерного удара по неядерной стране были заложены у них в доктрину ранее, просто изложены другими формулировками, считает Кочетков.
Кстати, говорит Кочетков, это новшество, что Россия будет воспринимать пересечение ее границ большим количеством летательных аппаратов как нападение и отвечать ядерным оружием, в частности, по союзникам нападающего — это полный бред.
Он советует обращать внимание не на слова, а на действия. Из действий пока видим поразительное фиаско с запуском ядерного носителя "Сармат", добавил он.
Эксперт считает, что Путин якобы изменил ядерную доктрину с одной целью – помочь Траму победить на выборах.
По его словам, Путин пообещал, что если поддержка Украины со стороны США продолжится, а Украина продолжит избивать по территории России, тогда она оставляет за собой возможность ударить ядерным оружием по Штатам.
По его словам, речь идет о синхронно грязной игре: целенаправленном шантаже и блефе с одной стороны и пропагандистском использовании этого с другой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп фактически умоляет Путина помочь ему на выборах, расплатиться готов Украиной.
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