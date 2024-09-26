Путин начал открыто помогать Трампу: какие козыри против Гарриса дал ему в руки

Кремлевский диктатор Владимир Путин откровенно подыгрывает кандидату в президенты США Дональду Трампу, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Трамп и Путин

Ядерная угроза со стороны России не увеличилась, потому что все те принципы ядерного удара по неядерной стране были заложены у них в доктрину ранее, просто изложены другими формулировками, считает Кочетков.

"То есть российская ядерная доктрина позволяет ядерный удар по Украине и ее союзникам в любой момент, а достаточным основанием будет только то, что Украина не хочет быть колонией недоимперии. Да и наконец кто-то считает, что Путин действует исключительно в правовом поле, согласно законам и доктринам и обращает внимание на что-то, кроме силы и денег?" – говорит эксперт.

Кстати, говорит Кочетков, это новшество, что Россия будет воспринимать пересечение ее границ большим количеством летательных аппаратов как нападение и отвечать ядерным оружием, в частности, по союзникам нападающего — это полный бред.

"Ибо нет конкретики. "Большое количество" – это сколько? Украинские беспилотники постоянно и массово пересекают границу с Россией – и что? Американские Хаймарсы давно бьют по целям на Курщине – и что? То есть, имеем очередное устрашающее бла-бла-бла. А на самом деле все будет решаться взбалмошным кремлевским фюрерком единолично — так же, как он принял решение о вторжении в Украину", — считает эксперт.

Он советует обращать внимание не на слова, а на действия. Из действий пока видим поразительное фиаско с запуском ядерного носителя "Сармат", добавил он.

Эксперт считает, что Путин якобы изменил ядерную доктрину с одной целью – помочь Траму победить на выборах.

"Путин тщательно обеспечивает Трампу аргументы для агитационной кампании на выборах", — говорит эксперт.

По его словам, Путин пообещал, что если поддержка Украины со стороны США продолжится, а Украина продолжит избивать по территории России, тогда она оставляет за собой возможность ударить ядерным оружием по Штатам.

"И вот Трамп уже начал рассказывать, что Гаррис ведет США к ядерной катастрофе, потому что намерена продолжать поддержку Украины, а это заставит Путина нанести ракетно-ядерный удар. А он — Трамп — спасает Штаты от ядерного апокалипсиса, потому что собирается свернуть поддержку Украины, как он говорит — вывести Штаты из этой войны, которую нельзя выиграть. И тем самым вроде бы лишить Путина оснований для нападения", — говорит Кочетков.

По его словам, речь идет о синхронно грязной игре: целенаправленном шантаже и блефе с одной стороны и пропагандистском использовании этого с другой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп фактически умоляет Путина помочь ему на выборах, расплатиться готов Украиной.



