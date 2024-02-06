Путин наградил Володина очередным орденом: зачем он раздает награды

Спикеру российской Госдумы Вячеславу Володину вручили еще одну награду от президента РФ Владимира Путина. По словам российского оппозиционного политика Геннадия Гудкова, аналогичным методом пользовался одно время и Адольф Гитлер, правда, тогда, когда ситуация на войне ухудшалась.

Владимир Путин и Вячеслав Володин (фото из открытых источников)

Об этом российский оппозиционер сказал журналистам 24 канала.

"Разрушительные процессы, которые происходят внутри России, будут иметь еще более серьезные последствия от режима Путина, чем сейчас Украина, потому что она восстановится, станет частью НАТО, ЕС, цивилизованного мира. А что будет с Россией мы пока не знаем",– подчеркнул Гудков.

К слову, глава Госдумы был награжден после того, как там поддержали законопроект о конфискации имущества.

"Для спикера думы все так и есть, потому что если исчезнет российский диктатор, то лучшее, что ждет Володина – суд в Гааге. Он это прекрасно понимает, поэтому высказал такое мнение. Более того, его наградили орденом сразу после того, как дума поддержала законопроект о конфискацию имущества. Фактически им запускают массовые репрессии, которые уже распространяются по России", — сказал политик.

Он продолжил, что такая репрессивная машина уже не будет останавливаться.

"У спикера российской госдумы действительно был талант управленца, администратора, но он направил его на то, чтобы показать высшую меру лояльности Путину. Такое настроение у всей политической верхушки Кремля – они должны ежедневно доказывать, что преданы диктатору", — подытожил Гудков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин устраняет нового кандидата в президенты России . Один из главных конкурентов Путина на президентских выборах в России Борис Надеждин может упустить возможность участвовать в избирательном процессе. Об этом заявила Рабочая группа Центральной избирательной комиссии РФ, рекомендующая не допускать российского политика к участию в президентских выборах.