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Путин, наконец, признал, что в стране экономические проблемы и отреагировал на санкции против российских олигархов

Путин пожаловался, что ряд технологических решений стали недоступны

сегодня, 18:03
Автор:

Лиля Воробьева
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Путин признал, что санкции Запада плохо повлияли на экономику россии. Он пожаловался, что многие технологические решения для России оказались недоступными. Об этом глава Кремля сказал во время экономического форума в Санкт-Петербурге, 17 июня.

Путин, наконец, признал, что в стране экономические проблемы и отреагировал на санкции против российских олигархов

Путин признал, что западные санкции ударили по России (фото из открытых источников)

"Ряд технологических решений стал недоступным для предприятий, есть проблемы с комплектующими, нарушена логистика. Санкционные ограничения поставили перед страной ряд сложных задач. Но это открывает новые возможности", — сказал Путин.

Президент России также признал, что "такие вызовы невозможно решить одномоментно", Кремль якобы строит долгосрочные планы. Также Путин заявил, что с Россией решаются работать сильные лидеры государств, которых не волнуют угрозы Запада.

Путин не обошел стороной санкции против российских олигархов.

"Я давно говорил, дома надежнее. Те, кто не послушал, потеряли миллионы на Западе. Наша страна с огромным потенциалом", – заявил лидер оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что тысячи российских олигархов собираются бежать из России, чтобы не потерять свои деньги. 15 тыс. российских олигархов собираются скрыться из России, чтобы сохранить свои деньги и избежать последствий санкций. Бегство олигархов из страны, усугубит долгосрочные убытки стране. И все из-за войны, которую начал Путин. Несмотря на то, что большинство россиян вроде бы публично, "поддерживают решение Кремля", но внутри страны появляется все больше людей, которые активно и пассивно показывают свое несогласие с решением Путина. Миграционные заявки дают повод предполагать, что 15 тысяч российских миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну.



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