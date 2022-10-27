Путин наконец-то рассказал, почему начал войну против Украины

РФ начала войну, потому что имела на это три причины. Одной из таких причин стало "игнорирование интересов Москвы" по поводу членства Украины в НАТО. Такое очередное заявление сделал Владимир Путин во время выступления на Валдае.

"Что произошло. Я уже не говорю о расширении НАТО за счет Украины, что было абсолютно неприемлемым для РФ, и все это знали, просто игнорировали наши интересы. Очередная попытка в конце прошлого года провалилась. Нас просто послали подальше и все, сказали, сидите там", — заявил оскорбленный Путин.

Второй причиной, по словам Путина, стало "невыполнение Минских соглашений".

"Второе, что важно. При поддержке западных кураторов представители киевского режима публично отказались от минских соглашений. Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом", — признался глава Кремля.

Финальной, третьей причиной было включение в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ведь, по мнению Путина, Россия "не могла бросить Донбасс на произвол судьбы".

"Если мы признаем, включаем в РФ, по их воле, мы же знаем настроение людей, а обстрелы продолжаются и неизбежны, они же две провели, две крупномасштабные военные операции, закончившиеся безуспешно, но они были. Что мы должны делать?" Проводить операцию. А чего ждать, пока они начнут? Это неизбежная логика событий", – сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада и снова начал угрожать. Глава Кремля заявил, что Россия не считает себя врагом Запада, не бросает вызов его элитам и не намерена стать новым мировым гегемоном.