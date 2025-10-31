Путин нашел способ, как принудить Вашингтон и союзников к уступкам в вопросе Украины

В Кремле отлично знают, что тема ядерного оружия хорошо работает и дает нужные результаты с первых дней полномасштабной войны против Украины. Как только российский диктатор начинает говорить о возможности применения ядерного оружия темпы поддержки Украины замедляются и важные инициативе по усилению Киева притормаживаются. Вот и сейчас, когда США активизировали тему прекращения войны, Москва использует ядерные заявления не только для запугивания, но и как инструмент политического влияния – способ принудить Вашингтон и союзников к уступкам в вопросе Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, когда Путин не увидел желаемых результатов, он, по сообщениям, организовал демонстрационные "учения ядерной триады", показательно запустив ракеты с суши, моря и воздуха.

Трамп отреагировал тогда сдержанно.

"Путину не стоит этим хвастаться. Ему нужно закончить войну, которая должна была длиться неделю, а длится уже четвертый год", – заявил американский лидер.

Но новое объявление РФ об испытании новой ядерной торпеды "Посейдон" стало последней каплей – и, похоже, подтолкнуло Белый дом к решению возобновить собственные ядерные тесты, впервые за десятилетия.

СМИ отмечает, срок действия последнего крупного договора о контроле над ядерными вооружениями — СНВ-III — истекает в феврале 2026 года. Без нового соглашения оба государства окажутся в условиях фактической гонки вооружений.

"То, что, возможно, было задумано Кремлем как способ подкрепить свои аргументы по Украине, возможно, погрузило нас всех в новую, опасную и непредсказуемую эру", — подытожили авторы публикации.

