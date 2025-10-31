Путін знайшов спосіб, як примусити Вашингтон та союзників до поступок у питанні України

Рубрики
У Кремлі добре знають, що тема ядерної зброї добре працює і дає потрібні результати з перших днів повномасштабної війни проти України. Як тільки російський диктатор починає говорити про можливість застосування ядерної зброї, темпи підтримки України сповільнюються і важливі ініціативи щодо посилення Києва пригальмовуються. Ось і зараз, коли США активізували тему припинення війни, Москва використовує ядерні заяви не лише для залякування, а й як інструмент політичного впливу – спосіб примусити Вашингтон та союзників до поступок у питанні України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише CNN.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Журналісти зазначають, коли Путін не побачив бажаних результатів, він, за повідомленнями, організував демонстраційні "навчання ядерної тріади", показово запустивши ракети з суші, моря та повітря.
Трамп відреагував тоді стримано.
Але нове оголошення РФ про випробування нової ядерної торпеди "Посейдон" стало останньою краплею — і, схоже, підштовхнуло Білий дім до рішення відновити власні ядерні випробування, вперше за десятиліття.
ЗМІ зазначає, що термін дії останнього великого договору про контроль над ядерними озброєннями — СНО-ІІІ — спливає в лютому 2026 року. Без нової угоди обидві держави опиняться за умов фактичної гонки озброєнь.
