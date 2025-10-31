Путін знайшов спосіб, як примусити Вашингтон та союзників до поступок у питанні України

У Кремлі добре знають, що тема ядерної зброї добре працює і дає потрібні результати з перших днів повномасштабної війни проти України. Як тільки російський диктатор починає говорити про можливість застосування ядерної зброї, темпи підтримки України сповільнюються і важливі ініціативи щодо посилення Києва пригальмовуються. Ось і зараз, коли США активізували тему припинення війни, Москва використовує ядерні заяви не лише для залякування, а й як інструмент політичного впливу – спосіб примусити Вашингтон та союзників до поступок у питанні України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише CNN.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, коли Путін не побачив бажаних результатів, він, за повідомленнями, організував демонстраційні "навчання ядерної тріади", показово запустивши ракети з суші, моря та повітря.

Трамп відреагував тоді стримано.

"Путіну не варто цим хвалитися. Йому потрібно закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а триває вже четвертий рік", — заявив американський лідер.

Але нове оголошення РФ про випробування нової ядерної торпеди "Посейдон" стало останньою краплею — і, схоже, підштовхнуло Білий дім до рішення відновити власні ядерні випробування, вперше за десятиліття.

ЗМІ зазначає, що термін дії останнього великого договору про контроль над ядерними озброєннями — СНО-ІІІ — спливає в лютому 2026 року. Без нової угоди обидві держави опиняться за умов фактичної гонки озброєнь.

"Те, що, можливо, було задумане Кремлем як спосіб підкріпити свої аргументи по Україні, можливо, занурило нас усіх у нову, небезпечну та непередбачувану еру", — підсумували автори публікації.

