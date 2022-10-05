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Путин нашел виновных в провале мобилизации в РФ (ВИДЕО)

Путин обвинил во всем российское правительство

сегодня, 21:58
Автор:

Лиля Воробьева
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Президент РФ разозлился из-за провала мобилизации. В ненадлежащем составлении его указа о частичной мобилизации в России Путин обвинил свое правительство. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Путина.

Путин нашел виновных в провале мобилизации в РФ (ВИДЕО)

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Сначала Министерство обороны доложило, что нет необходимости призывать целый ряд категорий наших граждан в рамках мобилизации. Но соответствующие изменения в нормативно-правовую базу вовремя не внесли", — заявил злой Путин.

По словам Путина, в проекте его указа, предоставленном правительством и Минобороны, не учли первоначальную позицию самого Министерства обороны РФ.

"И придется вносить в этот документ соответствующие коррективы", – заявил Путин.

5 октября Путин подписал новый указ об отсрочке для студентов аспирантуры, для тех, кто учится на программах ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин придумал новые "причины" для войны против Украины. Глава Кремля снова начал говорить о своих причинах, чтобы начать войну в Украине. На этот раз среди причин есть "разрыв истории на части". Президент РФ заявил, что якобы в Украине "пытались возродить нацизм". Путин сказал, что неонацисты везде, но только в Украине "с ними не борются". Кроме того, он отреагировал на недавние "референдумы", которые РФ провила на оккупированных украинских территориях. Путин заявил, что результаты реферемумов порадовали своей честностью и "объективностью". Вие убежден, что результат абсолютно прозрачный и не подлежит никакому сомнению. Ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, сказал Путин.




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Источник: https://t.me/smotri_media/25510
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