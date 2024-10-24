Путин насмешливо ответил на призывы Гутерреша к миру в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал российского диктатора Владимира Путина к миру в Украине. Глава Кремля в нарративах российской пропаганды ответил, что между Россией и Украиной произошла "драка" подобно тому, как это происходит в семьях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин ответил Гутеррешу о мире в Украине

Антониу Гутерреш, опозорившийся визитом в Россию, во время выступления на саммите БРИКС призвал Путина к "справедливому миру" в Украине, который должен быть построен в соответствии с Уставом ООН, международным правом, территориальной целостностью и политической независимостью всех государств.

Российский диктатор Владимир Путин с улыбкой отреагировал на призыв генерального секретаря ООН и сравнил войну в Украине с семейным конфликтом.

"Генеральный секретарь сказал, что мы должны жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются ссоры, скандалы, раздел имущества. Дело иногда доходит и до драки", — сказал Путин.

Далее глава Кремля продолжил свою пропагандистскую речь словами, что БРИКС имеет целью создать "благоприятную атмосферу в общем доме".

"Мы этим занимаемся и будем это делать. В том числе в тесной координации с ООН", — добавил Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН объяснили, почему Антониу Гутерреш поехал на саммит БРИКС в Россию, однако проигнорировал саммит мира в Швейцарии, который организовывала Украина.

Также "Комментарии" писали о том, что в совместной декларации саммита БРИКС был согласован пункт о войне в Украине, не вызывающий возражений у представителей стран БРИКС.