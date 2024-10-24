logo

BTC/USD

67684.39

ETH/USD

2525.31

LTC/USD

70.54

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин насмешливо ответил на призывы Гутерреша к миру в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин насмешливо ответил на призывы Гутерреша к миру в Украине

Путин прокомментировал слова Гутерреша, призвавшего к справедливому миру в Украине.

сегодня, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал российского диктатора Владимира Путина к миру в Украине. Глава Кремля в нарративах российской пропаганды ответил, что между Россией и Украиной произошла "драка" подобно тому, как это происходит в семьях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин насмешливо ответил на призывы Гутерреша к миру в Украине

Путин ответил Гутеррешу о мире в Украине

Антониу Гутерреш, опозорившийся визитом в Россию, во время выступления на саммите БРИКС призвал Путина к "справедливому миру" в Украине, который должен быть построен в соответствии с Уставом ООН, международным правом, территориальной целостностью и политической независимостью всех государств.

Российский диктатор Владимир Путин с улыбкой отреагировал на призыв генерального секретаря ООН и сравнил войну в Украине с семейным конфликтом.

"Генеральный секретарь сказал, что мы должны жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются ссоры, скандалы, раздел имущества. Дело иногда доходит и до драки", — сказал Путин.

Далее глава Кремля продолжил свою пропагандистскую речь словами, что БРИКС имеет целью создать "благоприятную атмосферу в общем доме".

"Мы этим занимаемся и будем это делать. В том числе в тесной координации с ООН", — добавил Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН объяснили, почему Антониу Гутерреш поехал на саммит БРИКС в Россию, однако проигнорировал саммит мира в Швейцарии, который организовывала Украина.

Также "Комментарии" писали о том, что в совместной декларации саммита БРИКС был согласован пункт о войне в Украине, не вызывающий возражений у представителей стран БРИКС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости