Россия "Это не шутка": Путин назвал "бомжами" украинских военных на фронте
НОВОСТИ

"Это не шутка": Путин назвал "бомжами" украинских военных на фронте

Владимир Путин сравнил украинских солдат с бездомными.

27 ноября 2025, 16:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин назвал украинских военных на фронте "бомжами". По его словам, некоторые из них так выглядят, ведь якобы находятся в заблокированном россиянами месте вблизи реки Оскол Харьковской области.

"Это не шутка": Путин назвал "бомжами" украинских военных на фронте

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан сделал несколько заявлений о войне России против Украины. В один момент российский диктатор заявил, что армия РФ якобы заблокировала более 3000 украинских солдат, находящихся в такой ситуации несколько недель.

"На левом берегу реки Оскол заблокировано еще 15 батальонов, это 3500 человек. Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи. Это не шутка. Они в таком состоянии находятся не одну неделю", — сказал Путин и улыбнулся.

Глава Кремля заявил, что Покровск находится в окружении российской армии, а якобы Волчанск силы РФ почти полностью захватили. Также, по словам Путина, россияне быстрыми темпами идут в наступление на севере Запорожской области и подошли к Гуляйполю. По его словам, в этом направлении может произойти "обвал фронта".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин согласился на прекращение боевых действий, если Украина отдаст России частично оккупированные области, в частности, речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Также "Комментарии" писали, что бывший премьер РФ Сергей Степашин заявил, что Одесса и Николаев могут "добровольно воссоединиться" с Россией. По его словам, это может произойти на следующем этапе российской кампании по расширению.



