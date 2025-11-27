У Кремлі назвали наступний етап війни проти України: два обласні центри хочуть приєднати до РФ

У російському політичному середовищі знову прозвучали імперські заяви щодо майбутнього українських територій. Цього разу про окупацію Одеси та Миколаєва заявив колишній прем'єр-міністр РФ і багаторічний керівник силових структур Сергій Степашин, який вважає, що у перспективі ці міста можуть "добровільно возз’єднатися" з Росією.

Сергій Степашин заявив про плани Росії щодо окупації Одеси та Миколаєва

Сергій Степашин у коментарі російському агентству ТАРС відповів на запитання, чи має Росія продовжувати війну проти України, аби захопити Одесу та Миколаїв. Степашин прямо заявив, що Росія може це здійснити під час наступного етапу війни і не обов’язково з бойовими діями.

"Мені б, чесно кажучи, дуже хотілося, щоб Одеса та Миколаїв були у складі моєї країни, але щоб це було без війни, а добровільно. Я думаю, це наступний етап", — сказав Степашин.

За словами експрем’єра, зараз Кремль має зосередитися на мирному врегулюванні, зокрема на плані, запропонованому США, який складається з 28 пунктів. Однак російський політик додав, що "далі буде видно".

Сергій Степашин — одна з ключових фігур російської політичної системи 1990–2000-х. Колишній прем’єр РФ, генерал-полковник запасу, багаторічний керівник російських спецслужб та правоохоронних структур.

Це не вперше російські політики висловлюють бажання про окупацію Одеси та Миколаєва, зокрема у вересні цього року таку заяву озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков.

