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Путин назвал курской прорыв "ситуацией", а Минобороны РФ показало, как они бомбят свою территорию

В начале августа украинские войска прорвали российскую границу в районе города Суджа.

сегодня, 17:50
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Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не определился, как официально называть наступательную операцию ВСУ в Курской области. В то же время, российское Министерство обороны официально отчитывается об ударах по российской территории, что привлекает внимание к ситуации на границе.

Путин назвал курской прорыв "ситуацией", а Минобороны РФ показало, как они бомбят свою территорию

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщают "Комментарии", ссылаясь на российские пропагандистские агентства "ТАСС" и "РИА Новости", Путин провел совещание по обсуждению событий в приграничных регионах, в частности в Курской области. Хотя он не дал четкого объяснения ситуации, он обратился к временно исполняющему обязанности губернатору Курской области Алексею Смирнову с запросом о ситуации на Курской АЭС. Смирнов заверил, что станция работает в штатном режиме, хотя Путин, похоже, ожидал другого ответа и сам рассказал о попытках нанести удары по АЭС.

Интересно, что российские СМИ, в частности, "РИА Новости", опубликовали карту так называемой "спецоперации", где показаны места ударов российских и украинских войск. На карте ясно видно, что удары на территории Курской области наносятся именно российскими войсками, что указывает на то, что россияне бомбят собственную территорию.

Путин назвал курской прорыв ”ситуацией”, а Минобороны РФ показало, как они бомбят свою территорию - фото 2

Это добавляет еще больше неопределенности, как Россия пытается представить ситуацию в Курской области и какие шаги планирует делать дальше.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин хочет, чтобы Беларусь наконец вступила в войну . Александр Лукашенко снова демонстрирует свою решительность, перебрасывая белорусские войска в границу с Украиной. Однако такие действия происходят под сильным давлением и по указанию Владимира Путина, пытающегося отвлечь украинские силы от направлений Курска и Белгорода, об этом в колонке для "Главреда" написал экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко.



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