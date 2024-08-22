Путин назвал курской прорыв "ситуацией", а Минобороны РФ показало, как они бомбят свою территорию

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не определился, как официально называть наступательную операцию ВСУ в Курской области. В то же время, российское Министерство обороны официально отчитывается об ударах по российской территории, что привлекает внимание к ситуации на границе.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщают "Комментарии", ссылаясь на российские пропагандистские агентства "ТАСС" и "РИА Новости", Путин провел совещание по обсуждению событий в приграничных регионах, в частности в Курской области. Хотя он не дал четкого объяснения ситуации, он обратился к временно исполняющему обязанности губернатору Курской области Алексею Смирнову с запросом о ситуации на Курской АЭС. Смирнов заверил, что станция работает в штатном режиме, хотя Путин, похоже, ожидал другого ответа и сам рассказал о попытках нанести удары по АЭС.

Интересно, что российские СМИ, в частности, "РИА Новости", опубликовали карту так называемой "спецоперации", где показаны места ударов российских и украинских войск. На карте ясно видно, что удары на территории Курской области наносятся именно российскими войсками, что указывает на то, что россияне бомбят собственную территорию.





Это добавляет еще больше неопределенности, как Россия пытается представить ситуацию в Курской области и какие шаги планирует делать дальше.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин хочет, чтобы Беларусь наконец вступила в войну . Александр Лукашенко снова демонстрирует свою решительность, перебрасывая белорусские войска в границу с Украиной. Однако такие действия происходят под сильным давлением и по указанию Владимира Путина, пытающегося отвлечь украинские силы от направлений Курска и Белгорода, об этом в колонке для "Главреда" написал экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко.