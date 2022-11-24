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Путин назвал показатель, по которому Россия на шаг впереди других стран

Президент России Путин верит, что Россия "на шаг впереди" в сфере искусственного интеллекта

сегодня, 16:00 comments1262
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Автор:

Кравцев Сергей

РФ находится "на шаг впереди" некоторых других стран в сфере искусственного интеллекта. В это верит президент РФ Владимир Путин. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Путина на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Путин назвал показатель, по которому Россия на шаг впереди других стран

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Мы идем на шаг впереди некоторых других стран (Ред. – в сфере искусственного интеллекта). И нам нужно обязательно наращивать наши усилия", – отметил российский диктатор.

Хозяин Кремля утверждает, что от успеха России в сфере искусственного интернета зависит ее место в мире и даже суверенитет. Он также заявил, что нужно свести к минимуму работу людей на опасных участках производства.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.                                             

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле цинично заявили, что украинские власти могут прекратить страдание людей, если согласятся возобновить мирные переговоры и выполнят ультимативные условия России. 

Ранее "Комментарии" писали — Александр Лукашенко продолжает подыгрывать Кремлю — белорусский диктатор считает, что, если президент Владимир Зеленский не согласиться начать переговоры с Путиным, то Украина будет полностью уничтожена.



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Источник: https://ria.ru/20221124/intellekt-1833979951.html
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