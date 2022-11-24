РФ находится "на шаг впереди" некоторых других стран в сфере искусственного интеллекта. В это верит президент РФ Владимир Путин. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Путина на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Мы идем на шаг впереди некоторых других стран (Ред. – в сфере искусственного интеллекта). И нам нужно обязательно наращивать наши усилия", – отметил российский диктатор.

Хозяин Кремля утверждает, что от успеха России в сфере искусственного интернета зависит ее место в мире и даже суверенитет. Он также заявил, что нужно свести к минимуму работу людей на опасных участках производства.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле цинично заявили, что украинские власти могут прекратить страдание людей, если согласятся возобновить мирные переговоры и выполнят ультимативные условия России.

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