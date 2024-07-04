Путин назвал террористов союзниками России: о чем идет речь

Президент РФ Владимир Путин на брифинге во время визита в Казахстан заявил, что исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане в 2021 году, является "союзником" России в борьбе с терроризмом. Путин отметил, что движение Талибан контролирует власть в Афганистане, и поэтому заинтересовано в стабильности своей власти и государства, которым руководит. По его словам, Кремль не раз получал сигналы от Талибана о готовности сотрудничать с Россией в вопросах борьбы с терроризмом.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Примечательно, что Талибан признан террористической организацией в самой России, а также в Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Канаде. В то же время, в России до сих пор открывают уголовные дела за "оправдание деятельности движения Талибан".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, поддерживает ли Путин идею ведения переговоров через посредников. Кремлевский диктатор Владимир Путин раскритиковал идею президента Владимира Зеленского вести переговоры между Украиной и Россией о мире через посредников. В то же время кремлевский диктатор Путин подчеркнул, что самое посредничество в переговорах, как это было весной 2022 года с Турцией, он приветствует.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин сказал, пойдет ли Россия на прекращение огня в Украине . Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз высказался о мирном соглашении, которое может быть заключено с Украиной. В частности, по его мнению, разработать пакет таких договоренностей можно на основе так называемых стамбульских договоренностей.

При этом Путин традиционно обвинил Украину в том, что это, якобы, именно она отказалась от того, чтобы вести мирные переговоры с РФ. Диктатор еще раз заявил, что это было якобы сделано по указанию из Лондона.



