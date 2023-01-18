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Путин назвал войну "защитой" и заговорил об "исторически" российских регионах в Украине

Путин заговорил о причинах разрешения против Украины полномасштабной войны

сегодня, 15:01
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Автор:

Лиля Воробьева

18 января Путин сделал новые заявления о войне на Украине. В частности, пытаясь оправдать свои преступления, он заявил, что "специальная военная операция" преследует цель прекратить войну и защитить людей. А еще – снова назвал украинские регионы историческими территориями России и пожаловался, что его долго "водили за нос". Об этом он сказал в ходе встречи с ветеранами Второй мировой войны.

Путин назвал войну "защитой" и заговорил об "исторически" российских регионах в Украине

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Война в Украине стала главной темой выступления Путина.

"Полномасштабные боевые действия на Донбассе не прекращаются с 2014 года. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и "специальная военная операция", это, как я уже много раз говорил, — попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей" операции": защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, как я уже говорил, после развала Советского Союза. Сейчас не буду давать оценок, здесь не место и не время. Но Россия примирилась с этим событием. Тем не менее, мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после "переворота государственного", — сказал Путин.

По словам Путина, Россия "долго пыталась договориться" о Донбассе, но ее якобы "водили за нос". Он посетовал, что это "случается не в первый раз".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выступит с важным заявлением по Украине . Президент России Владимир Путин сделает важное заявление по ситуации на войне в Украине в среду, 18 января, во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Такой текст активно распространяется российскими пропагандистскими СМИ. Также из Кремля пришла задача активно распространять такую информацию на временно оккупированных территориях.



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Источник: https://t.me/rian_ru/191568
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