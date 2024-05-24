Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, легитимность президента Владимира Зеленского "закончилась".

Путин и Янукович

В этом контексте он отметил, что непонятно, с кем в таких условиях должна вести переговоры Россия.

"С кем вести переговоры — это вопрос не праздный", - заявил кремлевский диктатор и подчеркнул, что "легитимность действующего главы государства (Украины) закончилась".

При этом кремлевский диктатор заявил, что Глобальный саммит мира в Швейцарии должен подтвердить легитимность Владимира Зеленского. По его словам, якобы в этом является главная задача этого саммита. Тем не менее, диктатор заявил, что якобы эти шаги в целях пиара не имеют никакого отношения к юридическим документам.

Путин заявил, что если вдруг дойдет до того, что между Украиной и РФ смогут состоятся переговоры, то тогда Кремлю нужно будет "понять", с кем можно вести такие переговоры и кто сможет подписывать необходимые документы.

Кремлевский диктатор заявил, что точку в вопросе легитимности или нелегитимности президента Зеленского должны поставить Верховная Рада или Конституционный суд.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин находится в Беларуси. Туда сегодня прилетел борт, который принадлежит бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Именно его в Кремле и дальше продолжают считать "легитимным" президентом. Якобы в начале полномасштабного вторжения Кремль планировал его вернуть в Киев после захвата столицы. В то время он также находился в Беларуси.

При этом разведка ранее предупреждала, что Россия будет разоняться ИПСО о "нелегитимности" президента Владимира Зеленского, что и происходит. К кампании лично подключился кремлевский диктатор Владимир Путин, которого переизбрался президентом противозаконным путем, нарушив множество законов и конвенций, в том числе, проведя выборы на захваченных территориях.



