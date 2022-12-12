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Путин не будет встречаться с журналистами в этом году

В конце года президент РФ традиционно проводил большую пресс-конференцию с участием иностранных и региональных журналистов, но не в этом году

сегодня, 15:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

Традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не будет, сообщил его спикер Дмитрий Песков, пишут "Комментарии".

Путин не будет встречаться с журналистами в этом году

Путин не будет встречаться с журналистами в этом году

"В то же время мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами", – сказал Песков. Он отметил, что президент делает это регулярно уже 10 лет, в том числе и во время поездок за границу.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент РФ официально побывал за границу семь раз: в Иран и шесть стран постсоветского пространства. Несмотря на отмененный в пресс- конференции, Путин вероятно может поговорить с и "своим" кремлевским пулом. Одной из версий причин упразднения, как писали СМИ, была "ситуация на фронте".

Осенью издание РБК писало, что в Кремле еще не определились, будут ли ежегодные эфиры проводить с Путиным – на это, среди прочего, влияет ход войны в Украине. И вероятные даты "Прямой линии" с президентом, во время которой Владимир Путин с 2001 года ответ на вопрос россиян, постоянно отсрочивались .

Также неопределенным остается и ежегодное послание Путина в Федеральное собрание. "О послании нужно уточнять", — говорит Песков. Однако ранее он говорил , что подготовка к нему "начата давно".

Как ранее писали "Комментарии", Президент России Владимир Путин утвердил бюджет на 2023 год, который предусматривает расходы более 30% ВВП на оборону, безопасность и правоохранительные органы. Однако британское министерство обороны считает, что это слишком оптимистичные предположения. У России будут проблемы. Путин переоценил доходы страны.



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/876469
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