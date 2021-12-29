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Путин не исключил расширение границы России: в Госдуму подан новый законопроект о гражданстве

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин предложил на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, упрощающий получение гражданства РФ. Особый акцент в этом законопроекте сделан на том, что привилегии для получения паспорта гражданина РФ могут получить граждане бывших республик СССР, а также их дети, независимо от того, что они родились уже в независимых государствах или имеют документы других государств. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на соответствующий законопроект.

Путин не исключил расширение границы России: в Госдуму подан новый законопроект о гражданстве

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

По сути инициатива Владимира Путина состоит в том, чтобы у президента России появились дополнительные полномочия, которые направлены на то, чтобы способствовать определенным категориям граждан в получении российского гражданства.

В законопроекте подчёркивается, что глава российского государства имеет право делать акцент на тех категориях лиц, которые заслуживают получить российский паспорт.

Также в законопроекте указывается, что для определенных президентом России категорий людей могут быть существенно упрощены требования для получения российского гражданства. Так вот к этой категории лиц могут относиться граждане бывших республик СССР. Также рассчитывать на упрощенные условия получения паспорта гражданина РФ могут те люди, которые имеют родственников, являющихся гражданами РФ или же ранее проживали на территории СССР или Российской империи.

Обращает на себя внимание еще один важный момент – документом может быть разрешено предоставлять гражданство после изменений границы РФ.

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Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/49269-8
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