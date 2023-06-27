Путин не может уволить Шойгу сейчас, - британский генерал

Бывший командующий Объединенными силами генерал Ричард Берронс заявил, что президент России Владимир Путин не сможет устранить Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

В сеть попала и информация, что в заключенном соглашении между Путиным и Пригожиным есть пункт об увольнении Шойгу. Учредитель ЧВК "Вагнер" постоянно критиковал главу Минобороны РФ и призвал к его устранению.

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Британский генерал Ричард Берронс указывает, что для Путина увольнение Шойгу "невозможно" сейчас. Такие действия еще больше нанесли бы удар по репутации российского президента.

"Это показало бы ужасающую слабость и намекало на то, что Пригожин был прав", — сказал Берронс.

Другим условием соглашения между Путиным и Пригожиным, которое было принято при содействии Лукашенко, это бегство лидера вагнеровцев в Беларусь. Ричард Берронс указывает, что, несмотря на гарантии Путина, Пригожину грозит опасная ситуация.

"Мы должны признать, что ожидаемая продолжительность жизни людей, таким образом противостоявших Путину, которых обвинили в государственной измене, в целом достаточно коротка", — сказал британский генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ решило демилитаризовать ЧВК "Вагнер". А ФСБ РФ объявило о закрытии уголовного дела Пригожина и его наемников.

Также "Комментарии" писали о западных союзниках, призывающих Украину не атаковать Россию во время мятежа Пригожина. Украинские партнеры объясняют это тем, что Кремль может использовать такие действия в свою пользу и обвинить Киев.



