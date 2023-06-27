logo

BTC/USD

30502.28

ETH/USD

1876.02

LTC/USD

87.73

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин не может уволить Шойгу сейчас, - британский генерал
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин не может уволить Шойгу сейчас, - британский генерал

Российский президент пока не может устранить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, ведь испытывает репутационный удар.

сегодня, 12:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бывший командующий Объединенными силами генерал Ричард Берронс заявил, что президент России Владимир Путин не сможет устранить Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Путин не может уволить Шойгу сейчас, - британский генерал

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

В сеть попала и информация, что в заключенном соглашении между Путиным и Пригожиным есть пункт об увольнении Шойгу. Учредитель ЧВК "Вагнер" постоянно критиковал главу Минобороны РФ и призвал к его устранению.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Британский генерал Ричард Берронс указывает, что для Путина увольнение Шойгу "невозможно" сейчас. Такие действия еще больше нанесли бы удар по репутации российского президента.

"Это показало бы ужасающую слабость и намекало на то, что Пригожин был прав", — сказал Берронс.

Другим условием соглашения между Путиным и Пригожиным, которое было принято при содействии Лукашенко, это бегство лидера вагнеровцев в Беларусь. Ричард Берронс указывает, что, несмотря на гарантии Путина, Пригожину грозит опасная ситуация.

"Мы должны признать, что ожидаемая продолжительность жизни людей, таким образом противостоявших Путину, которых обвинили в государственной измене, в целом достаточно коротка", — сказал британский генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ решило демилитаризовать ЧВК "Вагнер". А ФСБ РФ объявило о закрытии уголовного дела Пригожина и его наемников.

Также "Комментарии" писали о западных союзниках, призывающих Украину не атаковать Россию во время мятежа Пригожина. Украинские партнеры объясняют это тем, что Кремль может использовать такие действия в свою пользу и обвинить Киев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!