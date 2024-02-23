Путин не оставит своего вассала Орбана без вознаграждения. Стало известно, что РФ обещала Венгрии

Россия в лице Виктора Орбана имеет верного союзника, которого кремлевский диктатор готов вознаградить, заявил Евгений Дикий. По его словам, есть ряд признаков того, что Путин, вероятно, пообещал подарить Венгрии украинское Закарпатье.

Что пообещал Путин Орбану

Вместе с тем, говорит Дикий, другие регионы Украины, российский диктатор намерен присоединить к РФ. Как отмечает ветеран АТО, сейчас Россия "сбросила все свои маски", и уже не скрывает того, что ее главная цель – уничтожение Украины и что они пришли на территорию чужого государства, чтобы проводить действия геноцидного характера.

Как отмечает ветеран АТО, именно поэтому сейчас вопрос существования Украины стоит очень остро. Враг активно работает над тем, чтобы уничтожить страну. При этом Дикий считает, что все же победить агрессора можно, но для этого каждый должен поступать так же, как и во время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Тогда, говорит эксперт, каждый жил войной и делал все для своей страны и армии. Сейчас, добавляет он, украинцы расслабились, и это нужно менять.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что правительство Венгрии вышло с заявлением , в котором призвало к немедленному прекращению боевых действий в Украине, и началу переговоров "обеих сторон". При этом в заявлении никак не загадана Россия, которая является страной-агрессором.

Портал "Комментарии" рассказывал, что одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление об Украине. В этот раз он выразил мнение, что Украина станет "буферной зоной" между Россией и Западом, которая якобы должна устроить Москву, Брюссель и Вашингтон. По мнению Виктора Орбана, Украине необходимо получить гарантии безопасности и служить буфером между Россией и странами НАТО. Однако премьер-министр Венгрии убежден, что Россия и дальше будет постоянно атаковать Украину, отрывая от нее новые куски, если Киев не сможет выполнять свою роль буфера.