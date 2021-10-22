Российская Федерация будет активно противостоять намерениям нашего государства войти в НАТО, но свою военную агрессию проявлять не будет. Об этом заявил отставной военнослужащий ВМС США Гарри Табах, отвечая на вопрос журналиста издания "Обозреватель".

Украина планирует стать членом НАТО (фото из открытых источников)

По его словам, для соседнего государства уже не важна эта идея. Потому что кардинально изменились отношения с другими странами, и сама ваша страна, ваша армия совсем другие.

Американский военный отметил, что РФ не может заставить изменить запланированный вектор развития другую страну. Именно такой комментарий он дал по поводу заявления российских властей о возможном входе украинского государства в НАТО и ключевую здесь фразу, что это — очень плохой сценарий для России.

По мнению опытного военнослужащего, он не может понять смысл этих тезисов российской власти. Ведь ваша страна — независимая, поэтому сама может решать, в какой военный союз вступать, сотрудничать или не сотрудничать с европейскими государствами или США, даже с Марсом, будь с кем. Правящая верхушка другой страны не может решать за нее с кем дружить, с кем развивать бизнес, а с кем не делать этого.

Военный утверждает, что у представителей российской власти есть основания для таких своих забот.

Ведь НАТО станет на защиту вашей страны, выполняя заключенные договоренности, а не только через дружеское отношение и обнаружены симпатии. Поэтому администрацию Путина это беспокоит.

Отставной военнослужащий США прогнозирует дальнейшие шаги главы России. Говорит, что российский президент будет делать шаги, которые выдают его "кагебешный стиль". Он будет пытаться расколоть государство, эти изменения внедрить в вашем обществе, внедряя какие-то свои основания на религиозной, территориальной почве.

Что касается НАТО, подытожил американский офицер, адресуя свои слова российской верхушке, то Альянс не выступает для нее угрозой, ведь он не осуществляет нападение, а защищает тех, на кого напали.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что 18 октября представитель российского президента Дмитрий Песков заявил представителям СМИ Франции, что вступление нашего государства в Альянс было бы худшим сценарием . Ведь этот шаг выходит за красные линии национальных интересов соседнего государства. И такой шаг заставит РФ принять дальнейшие меры для гарантий собственной безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!