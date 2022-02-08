Путин не сдержал обещания: Россия начала масштабные военные учения, несмотря на заявление не проводить маневры

Российские информационные агентства сообщили о начале военных учений на юге России во вторник, 8 февраля, через несколько часов после того, как Париж заявил, что Владимир Путин пообещал пока не проводить новые маневры вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Эммануэль Макрон пожимает руку Владимиру Путину - фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин пообещал пока не осуществлять новые военные инициативы вблизи Украины как предвестника возможной деэскалации, заявил французский чиновник после переговоров Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер, по словам французского чиновника, также согласился с тем, что войска, участвующие в военных учениях на белорусской территории вблизи границ Украины, будут выведены по завершении этих военных игр.

Однако Россия продолжает военные учения.

Три недели ночных тактических учений будут включать ракетные системы, танки и бронетехнику, цитируют российские информационные агентства спикера командования Южного военного округа.

В заявлении России не уточняется, были ли учения новой разработкой или частью древних планов. В декабре Москва заявила, что в 2022 году в южном округе пройдут 3000 учений.

Южный военный округ России граничит с Украиной и включает в себя Крым, территорию, которую Москва захватила у Украины в 2014 году. Однако в список из 10 районов на юге России и обособленных регионов Грузии, где будут проходить учения, не входят территории вдоль украинской границы.

На 15 полигонах в Южном военном округе пройдет более 30 тактических учений с привлечением около 400 военнослужащих и около 80 единиц военной техники.

Также шесть российских военных кораблей направляются в Черное море из Средиземного моря для военно-морских учений, сообщает во вторник, 8 февраля, информационное агентство Интерфакс со ссылкой на Минобороны России, что, по его словам, является заранее спланированным перемещением военных ресурсов.

Как сообщали ранее "Комментарии", по итогам встречи с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин согласился подражать логике, что нужно выйти на конкретные меры для того, чтобы ситуация в регионе стабилизировалась и удалось достичь деэскалации.

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