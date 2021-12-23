Путин не смирился с существованием Украины: какие сигналы президент РФ послал Киеву

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, как и следовало ожидать, озвучил много противоречивых заявлений касательно Украины, в частности о том, что Украину создал Ленин, а также об ощущении, что Украина готовится силой решить вопрос Донбасса. Политики, журналисты, эксперты уже дали свою оценку некоторым заявлениям хозяина Кремля.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Так нардеп Ростислав Павленко считает, что заявление Путина о том, что "Украину придумал Ленин" вообще не поддается здравому рассудку. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Образец искривленного московитского понимания истории, согласно которому за украинцами не признается ни государственных образований (с которыми, собственно, Россия Ленина и иже с ним воевала), ни самого права на существование", – отметил нардеп.

Он отметил, в этих условиях украинцам следовало бы объединиться и показать, что агрессор сломает об Украину зубы. Но президент Украины Владимир Зеленский и его окружение считают, что нужно поступать по-другому.

Также своим мнением в Facebook поделилась журналист, политический обозреватель Марина Данилюк-Ярмолаева. Она считает, что Путин будет держать костлявой рукой, нас за горло, пока сможет.

"Российский вождь отчетливо ощутил слабые места нашего Главнокомандующего. Наш высказал предположение о референдумах – вот Путин говорит, что "будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут". Все это по задумке цементируется соответствующими изменениями в Конституцию. Зеленский все чаще говорит о диалогах и поисках мира – ответный Путин – "президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, вместо того чтобы думать о мире в стране, которой он руководит". Зеленые власти довели экономику до ручки и готовят новые налоги с 1 января. Посчитайте цены на тепло и электроносители – у Путина радости — "на Украине – "полная нищета", граждан готовят к "суровой зиме", — отмечает журналист.

Марина Данилюк подчеркивает, все дело в том, что Путин не хочет ждать и просит отдать Украину прямо сейчас и требует соответствующих гарантий.

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