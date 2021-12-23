Путин не смирился с существованием Украины: какие сигналы президент РФ послал Киеву

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Кравцев Сергей
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, как и следовало ожидать, озвучил много противоречивых заявлений касательно Украины, в частности о том, что Украину создал Ленин, а также об ощущении, что Украина готовится силой решить вопрос Донбасса. Политики, журналисты, эксперты уже дали свою оценку некоторым заявлениям хозяина Кремля.
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля
Так нардеп Ростислав Павленко считает, что заявление Путина о том, что "Украину придумал Ленин" вообще не поддается здравому рассудку. Об этом он написал у себя в Facebook.
Он отметил, в этих условиях украинцам следовало бы объединиться и показать, что агрессор сломает об Украину зубы. Но президент Украины Владимир Зеленский и его окружение считают, что нужно поступать по-другому.
Также своим мнением в Facebook поделилась журналист, политический обозреватель Марина Данилюк-Ярмолаева. Она считает, что Путин будет держать костлявой рукой, нас за горло, пока сможет.
Марина Данилюк подчеркивает, все дело в том, что Путин не хочет ждать и просит отдать Украину прямо сейчас и требует соответствующих гарантий.
Читайте также на портале "Комментарии", – Путину не подходит Зеленский для переговоров.
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Обсуждения
Новости
Михаил
23 декабря 2021, 16:23
А что кто то другое от него ожидал ? Волк не станец овцой от того что блеять будет !