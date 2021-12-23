Путину не подходит Зеленский для переговоров: президент РФ сделал заявление

Как информирует издание "Комментарии", в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал тему украино-российских отношений. Хозяин Кремля заявил, что он хотел бы выстроить "добрососедские отношения", но с нынешним руководство Украины это практически невозможно.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России отметил, что с действующим президентом Украины не получится договориться. Потому что он оказался под большим влиянием "нациков".

Путин подчеркнул, что он уже не единожды повторял – Россия выступает за хорошие, добрососедские отношения с Украиной, но при нынешней власти в Украине это невозможно.

Напомним, ранее Путин не отрицал, что у него может состояться контакт с украинским президентом, но при этом о самой подготовке встречи в ближайшее время речь не идет. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что теоретически встреча Путин и Зеленского возможно, но пока что украинская сторона не предоставляет никаких конкретных предложений, которые бы позволили более предметно говорить о встрече двух президентов. При этом Песков обратил внимание, что пока что те действия, которые проводит украинское руководство не способствуют тому, чтобы встреч произошла в скором будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" – у Путина сложилось впечатление, что Запад подталкивает Украину решить вопрос с Донбассом силовым путем. Именно поэтому по Украине Запад рассматривает два возможных варианта. В частности, на границах с Россией могут появиться группы радикалов, которые силой могут пойти на Донбасс, а затем и Крым.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!