Путин не смог произнести имя Токаева, а тот в ответ шокировал всю делегацию РФ



















Российский президент Владимир Путин во время своего визита не сумел нормально назвать имя лидера Казахстана Касим-Жомарта Токаева, поэтому быстро "пробала" имя казахского президента. Сам Токаев прибег к асимметричному ответу.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Во время встречи с лидером Казахстана глава Кремля назвал его "Камилем Жевановичем", но быстро исправился и произнес "Касим-Жомарт Камелевич" из-за "а".



Дальше снова допустил бестактность. Произнося вступительную речь, российский президент на этот раз называл Токаева "Касамом-Жомаром Кервеничем".



"Дорогие друзья, коллеги, прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности Касам-Жомару Кервеничу за приглашение и за то, что у нас сегодня есть возможность встретиться и детально поговорить обо всем комплексе отношений", — сказал российский диктатор.



При этом президент Казахстана выслушал речь Владимира Путина не без иронии – лидер этой страны с тактом молчал, не перебивая приглашенного "гостя", однако дальше прибег к асимметричному ответу.



К представителям делегации РФ и президенту Токаев, всегда говорившему на русском, обратился на казахском языке, чем удивил чиновников РФ – пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие высокопоставленные россияне, которые были в тот момент в помещении, пересматривались и дергали друг друга.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Буданова назвали точное количество двойников Путина. Российский диктатор Владимир Путин может иметь не менее трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.





