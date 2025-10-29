Путин не собирается завершать войну в ближайшие годы: какие решения принял Кремль

Россияне не намерены завершать войну и даже не рассматривают такой вопрос. Основная причина этого – невозможность быстро вернуть промышленность к довоенной специализации на фоне нулевой вероятности снятия санкций. В этих условиях мир для Путина будет означать прогрессирующий экономический кризис на фоне необходимости чем-то занять 1 млн лоботрясов, которых учили убивать и насиловать. Для России плохая война лучше не очень хорошего мира. Такое мнение выразил экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Думаю, сейчас единственный шанс заставить России выбрать мир, а не войну – сделать для России войну ну очень плохой. И когда выбор будет между плохим миром и очень плохой войной, то россияне пойдут на переговоры", – отметил эксперт.

По его словам, на прошлой неделе Госдума РФ приняла закон о переносе валютных расчетов через Казначейство на 2028 год. По ранее принятому закону, с 1 января 2026 года резиденты — участники бюджетного процесса, а также федеральные бюджетные и автономные учреждения с лицевыми счетами в Федеральном казначействе РФ должны были проводить валютные операции через счета Казначейства. Конечно, это нововведение предпринималось для усиления контроля за движением бюджетных средств. Впрочем, федеральное правительство срочно обратилось в Госдуму РФ и попросило перенести этот срок на 01.01.2028 года. Свое ходатайство объяснили тем, что правительство не может спрогнозировать, когда США и другие страны аннулируют санкции против России. Поэтому, на всякий случай, срок нововведения сдвинулся не только на 2026 год, а еще и на 2027 год. То есть правительство России не прогнозирует смягчение санкционного режима против России не только в 2026, но и в 2027 году.

Виталий Шапран приводит еще одно доказательство того, что россияне настроены и дальше воевать. Минфин РФ официально подтвердил, что проведет легализацию расчетов крипто-валютами. Теперь все становится на свои места. Сначала ЦБР легализует цифровые финансовые активы и власти закрывают глаза на расчеты в крипте, а теперь происходит фискализация процесса. Просто практика расчетов криптой без соответствующего учета в целях уклонения от санкций предполагала увеличение уровня уклонения от уплаты налогов и банальных краж оборотных средств. После фискализации расчетов криптой обратного пути не будет. В систему денежного обращения внутри страны и при ВЭД запустят эмитенты крипты.

"Вряд ли власть России разворачивала бы такой невыгодный для государства проект, не имея понимания, что война и санкционное давление – это надолго. Впрочем, возможно, в своих прогнозах они не учитывают наши БПЛА, фламинго и американские томагавки", – констатировал экономист.

Читайте на портале "Комментарии" — Центробанк России признал, что россиянам нужно готовиться к худшему: какие 4 сценария.



