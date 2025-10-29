Путін не збирається завершувати війну найближчі роки: які рішення ухвалив Кремль

Росіяни не збираються завершувати війну і навіть не розглядають таке питання. Основна причина цього – неможливість швидко повернути промисловість до довоєнної спеціалізації на фоні нульової ймовірності зняття санкцій. В цих умовах мир для путіна означатиме прогресуючу економічну кризу на фоні необхідності чимось зайняти 1 млн лоботрясів, яких вчили убивати і ґвалтувати. Для рф погана війна краще за не дуже хороший мир. Таку думку висловив економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Думаю, зараз єдиний шанс змусити рф обрати мир, а не війну – зробити для рф війну ну дуже поганою. І, коли вибір буде між поганим миром і дуже поганою війною, то росіяни підуть на перемовини", – зазначив експерт.

За його словами, на минулому тижні Держдума рф ухвалила закон про перенесення валютних розрахунків через Казначейство на 2028 рік. За раніше прийнятим законом, з 1 січня 2026 року резиденти — учасники бюджетного процесу, а також федеральні бюджетні та автономні установи з особовими рахунками у Федеральному казначействі рф повинні були проводити валютні операції через рахунки Казначейства. Звісно, це нововведення робилось для посилення контролю за рухом бюджетних коштів. Втім, федеральний уряд терміново звернувся до Держдуми рф і попросив перенести цей термін на 01.01.2028 року. Своє клопотання пояснили тим, що уряд не може спрогнозувати, коли США та інші країни анулюють санкції проти рф. Тому, про всяк випадок, термін нововведення зсунувся не тільки на 2026, а ще і на 2027 рік. Тобто уряд рф не прогнозує пом’якшення санкційного режиму проти рф не тільки у 2026, але і у 2027 році.

Віталій Шапран наводить ще один доказ того, що росіяни налаштовані й надалі воювати. Мінфін рф офіційно підтвердив, що проведе легалізацію розрахунків крипто-валютами. Тепер вже все стає на свої місця. Спочатку ЦБР легалізує цифрові фінансові активи і влада закриває очі на розрахунки в крипті, а тепер відбувається фіскалізація процесу. Просто практика розрахунків криптою без відповідного обліку з метою ухилення від санкцій передбачала збільшення рівня ухилення від сплати податків і банальних крадіжок обігових коштів. Після фіскалізації розрахунків криптою зворотного шляху назад не буде. В систему грошового обігу всередині країни і при ЗЕД запустять емітентів крипти.

"Навряд чи влада рф розгортала б такий невигідний для держави проект, не маючи розуміння, що війна і санкційний тиск – то надовго. Втім, можливо в своїх прогнозах вони не враховують наші БПЛА, фламінго та американські томагавки", – констатував економіст.

