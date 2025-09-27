logo_ukra

Путін не став чекати на перемогу проти України: РФ розпочала ще одну війну
Путін не став чекати на перемогу проти України: РФ розпочала ще одну війну

CNN пише про те, що Путін розпочав гібридну війну проти Європи

27 вересня 2025, 12:28
Кравцев Сергей

Останні тижні ознаменувалися тим, що то в одній, то в іншій європейській країні фіксувалися невідомі дрони, а ще раніше ті ж таки дрони масовано атакували Польщу, потім був прорив повітряного простору Естонії російськими МіГами. Також були збої в аеропортах та кібератаки. І хоча прямих доказів причетності Росії недостатньо, більшість експертів вважають, що саме Кремль стоїть за "невидимим фронтом" та агресією без жодного пострілу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "CNN".

Путін не став чекати на перемогу проти України: РФ розпочала ще одну війну

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ цитує заяву прем'єра Данії Метте Фредеріксен, яка сказала, що "гібридні атаки стають новою реальністю для Європи". І така діяльність Росії набирає обертів. В останні тижні частиною гібридної війни РФ проти країн НАТО стали: понад 20 безпілотників, нібито направлених до Польщі; 12-хвилинне порушення естонського повітряного простору; хакерські атаки на аеропорти та інфраструктуру у кількох країнах; російське військове судно із вимкненими транспондерами біля Данії.

Жоден із цих випадків не має офіційно підтвердженого винуватця. Така невизначеність – частина стратегії: посіяти сумніви та недовіру, змусити громадян почуватися беззахисними.

Як зазначають журналісти, гібридна тактика може вийти з-під контролю: диверсанти здатні припуститися фатальних помилок, які призведуть до загибелі цивільних у країнах НАТО. Це може спричинити надмірну або непередбачувану відповідь Заходу.

"Але поки ці гібридні атаки — навмисно або за збігом обставин — нав'язують пересічним європейцям відчуття ціни, яку вони мають заплатити за постійну підтримку України їхніми урядами", — пише видання.

На четвертому році війни Путіну вдалося нав'язати Європі відчуття фронту без прямих боїв. Затримки рейсів, зростання цін та кібератаки – дрібниці порівняно з українськими жертвами, але вони стають новим випробуванням для європейських суспільств та урядів, підсумував CNN.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США назвали справжню мету польотів російських дронів у Європі.



Джерело: https://edition.cnn.com/2025/09/27/europe/putin-hybrid-war-europe-risks-intl
