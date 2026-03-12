Путин не все просчитал: что произошло с доходами России впервые с начала войны

Доходы России от экспорта нефти в прошлом месяце упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. На сокращение прибыли одновременно повлияли западные санкции и удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Bloomberg.

Бюджет РФ. Фото: из открытых источников

По данным агентства, в прошлом месяце Москва получила около 9,5 млрд долларов от продажи сырой нефти и нефтепродуктов. Это примерно на 1,5 млрд долларов меньше, чем в январе.

Снижение доходов произошло на фоне падения объемов экспорта. В среднем Россия поставляла на внешние рынки 6,6 млн баррелей нефти в сутки, что на 850 тысяч баррелей меньше, чем месяцем ранее. Такой показатель стал самым низким с момента начала полномасштабного вторжения.

Эксперты отмечают, что одним из ключевых факторов стало усиление санкционного давления со стороны США и их союзников. Ограничения усложнили продажу российской нефти на мировых рынках и вынудили Москву предоставлять покупателям более крупные скидки.

Дополнительный удар по энергетическому сектору страны-агрессора нанесли атаки на нефтяную инфраструктуру и перерабатывающие предприятия. В результате объемы нефтепереработки в России сократились примерно на 300 тысяч баррелей в сутки – до 5,1 млн баррелей.

Это также привело к падению добычи сырой нефти. По оценкам аналитиков, в феврале суточная добыча снизилась на 710 тысяч баррелей и составила около 8,55 млн баррелей в день. Для сравнения, ранее этот показатель оценивался примерно в 9,18 млн баррелей.

В то же время аналитики предупреждают, что ситуация на мировом энергетическом рынке может частично изменить динамику. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и сокращение добычи в ряде стран региона могут увеличить спрос на российскую нефть, что потенциально позволит Москве частично компенсировать потери.

