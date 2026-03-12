Путін не все прорахував: що сталося з прибутками Росії вперше з початку війни

Доходи Росії від експорту нафти минулого місяця впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни проти України у 2022 році. На скорочення прибутку одночасно вплинули західні санкції та удари по російській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, минулого місяця Москва отримала близько 9,5 млрд доларів від продажу сирої нафти та нафтопродуктів. Це приблизно на 1,5 млрд. доларів менше, ніж у січні.

Зниження доходів відбулося і натомість падіння обсягів експорту. У середньому Росія постачала на зовнішні ринки 6,6 млн. барелів нафти на добу, що на 850 тисяч барелів менше, ніж місяцем раніше. Такий показник став найнижчим з початку повномасштабного вторгнення.

Експерти зазначають, що одним із ключових факторів стало посилення санкційного тиску з боку США та їхніх союзників. Обмеження ускладнили продаж російської нафти на світових ринках і змусили Москву надавати покупцям більші знижки.

Додатковий удар по енергетичному сектору країни-агресора завдали атаки на нафтову інфраструктуру та переробні підприємства. В результаті обсяги нафтопереробки в Росії скоротилися приблизно на 300 тисяч барелів на добу — до 5,1 млн. барелів.

Це також призвело до падіння видобутку сирої нафти. За оцінками аналітиків, у лютому добовий видобуток знизився на 710 тисяч барелів і склав близько 8,55 млн барелів на день. Для порівняння, раніше цей показник оцінювався приблизно в 9,18 млн. барелів.

Водночас, аналітики попереджають, що ситуація на світовому енергетичному ринку може частково змінити динаміку. Ескалація конфлікту на Близькому Сході та скорочення видобутку у низці країн регіону можуть збільшити попит на російську нафту, що потенційно дозволить Москві частково компенсувати втрати.

