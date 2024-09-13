Путин нечаянно признал мощь украинской армии, которая уничтожает российские войска

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если Украина будет бить западным оружием по РФ, то это полностью изменит всю суть "конфликта" и будет свидетельствовать о прямом участии в войне стран НАТО. Как считает политтехнолог Алексей Голобуцкий, диктатор сделал неадекватное заявление.

Владимир Путин

По его словам, лично Путин и все российские чиновники с 2022 года открыто и официально заявляют, что "Россия воюет с НАТО". Истории о "двухметровых неграх", "поляках", "французах", воюющих с армией России, зашедших на территорию Курщины, совершают рейды на Белгородщину, — давно и регулярно в пабликах "военкоров" и в официальных СМИ.

Как говорит Голобуцкий, по состоянию на сегодняшний день кремлевская пропаганда уже всех россиян убедила, что война продолжается с Западом, с НАТО, с Евросоюзом, а Украина — только театр действий, украинцы вообще ни при чем, они против войны.

"За войну только "марионеточный киевский режим". Ведь не может Россия терпеть удары и поражения от украинцев? Не могут же украинцы на ровном месте создать дроновый флот и уничтожать ЧФ РФ? Доставать разведданные, успешно вербовать исполнителей, взрывать и поджигать военную инфраструктуру? Это просто украинцы! Так что уничтожает армию России именно НАТО. Ему можно", – говорит Голобуцкий.

И по этому поводу, говорит эксперт, Путин не принимал никаких мер. Только он, а еще Песков, Медведев, Лавров, Володин, Шойгу, Патрушев, Герасимов, Захарова, Симоньян кричали о "пересечении красных линий" и страшном ответе России, возможно даже ядерном. Чем все и ограничивалось, добавляет эксперт.

"И здесь вдруг "доброе утро!" — Путин вновь открыл для себя "возможное будущее" прямое участие НАТО и ЕС в войне. И снова принялся угрожать таким же абстрактным "принятием соответствующих решений". Такое впечатление, что сцарь обнулился и произошел откат в некую "точку сохранения". Но в России все восприняли как должное. Удивительно и абсурдно, но в автократии нормально срабатывает. Диктатор начал угрозы с нуля? Ну, значит, так нужно. "Это дело Путина – знать, нам это ни при чем", – говорит Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад теперь может загнать Путина в угол и нанести ему сокрушительное поражение, правда, главное не бояться.



