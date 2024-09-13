Путин нечаянно признал мощь украинской армии, которая уничтожает российские войска

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если Украина будет бить западным оружием по РФ, то это полностью изменит всю суть "конфликта" и будет свидетельствовать о прямом участии в войне стран НАТО. Как считает политтехнолог Алексей Голобуцкий, диктатор сделал неадекватное заявление.
Владимир Путин
По его словам, лично Путин и все российские чиновники с 2022 года открыто и официально заявляют, что "Россия воюет с НАТО". Истории о "двухметровых неграх", "поляках", "французах", воюющих с армией России, зашедших на территорию Курщины, совершают рейды на Белгородщину, — давно и регулярно в пабликах "военкоров" и в официальных СМИ.
Как говорит Голобуцкий, по состоянию на сегодняшний день кремлевская пропаганда уже всех россиян убедила, что война продолжается с Западом, с НАТО, с Евросоюзом, а Украина — только театр действий, украинцы вообще ни при чем, они против войны.
И по этому поводу, говорит эксперт, Путин не принимал никаких мер. Только он, а еще Песков, Медведев, Лавров, Володин, Шойгу, Патрушев, Герасимов, Захарова, Симоньян кричали о "пересечении красных линий" и страшном ответе России, возможно даже ядерном. Чем все и ограничивалось, добавляет эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад теперь может загнать Путина в угол и нанести ему сокрушительное поражение, правда, главное не бояться.
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