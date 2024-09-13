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Путин нечаянно признал мощь украинской армии, которая уничтожает российские войска

Путин своим заявлением о том, что НАТО вступит в войну в Украине, если позволит бить вглубь РФ, признал, что на самом деле Россия воюет с украинцами и получает именно от них мучительные удары

сегодня, 11:56
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если Украина будет бить западным оружием по РФ, то это полностью изменит всю суть "конфликта" и будет свидетельствовать о прямом участии в войне стран НАТО. Как считает политтехнолог Алексей Голобуцкий, диктатор сделал неадекватное заявление.

Путин нечаянно признал мощь украинской армии, которая уничтожает российские войска

Владимир Путин

По его словам, лично Путин и все российские чиновники с 2022 года открыто и официально заявляют, что "Россия воюет с НАТО". Истории о "двухметровых неграх", "поляках", "французах", воюющих с армией России, зашедших на территорию Курщины, совершают рейды на Белгородщину, — давно и регулярно в пабликах "военкоров" и в официальных СМИ.

Как говорит Голобуцкий, по состоянию на сегодняшний день кремлевская пропаганда уже всех россиян убедила, что война продолжается с Западом, с НАТО, с Евросоюзом, а Украина — только театр действий, украинцы вообще ни при чем, они против войны.

"За войну только "марионеточный киевский режим". Ведь не может Россия терпеть удары и поражения от украинцев? Не могут же украинцы на ровном месте создать дроновый флот и уничтожать ЧФ РФ? Доставать разведданные, успешно вербовать исполнителей, взрывать и поджигать военную инфраструктуру? Это просто украинцы! Так что уничтожает армию России именно НАТО. Ему можно", – говорит Голобуцкий.

И по этому поводу, говорит эксперт, Путин не принимал никаких мер. Только он, а еще Песков, Медведев, Лавров, Володин, Шойгу, Патрушев, Герасимов, Захарова, Симоньян кричали о "пересечении красных линий" и страшном ответе России, возможно даже ядерном. Чем все и ограничивалось, добавляет эксперт.

"И здесь вдруг "доброе утро!" — Путин вновь открыл для себя "возможное будущее" прямое участие НАТО и ЕС в войне. И снова принялся угрожать таким же абстрактным "принятием соответствующих решений". Такое впечатление, что сцарь обнулился и произошел откат в некую "точку сохранения". Но в России все восприняли как должное. Удивительно и абсурдно, но в автократии нормально срабатывает. Диктатор начал угрозы с нуля? Ну, значит, так нужно. "Это дело Путина – знать, нам это ни при чем", – говорит Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад теперь может загнать Путина в угол и нанести ему сокрушительное поражение, правда, главное не бояться.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Mo73ecL6BdgynZzpWb7woYVrCj5VYE6eKcmtjqGwsADXLJwdEmLBcYjzbUaV5nZSl&id=100039960767374
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