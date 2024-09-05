Российская Федерация не проводит "политику дедолларизации", это не она отказалась от расчетов в американских долларах, а ей отказали, пожаловался на пленарной сессии Восточного экономического форума кремлевский диктатор Владимир Путин.

Владимир Путин

Он заявил, что Соединенные Штаты якобы "непрофессиональными и глупыми действиями" подталкивают к отказу от доллара, именно Вашингтон отказал Москве в долларовом обслуживании, думая, что после этого российская экономика рухнет.

При это диктатор Путин назвал отказ от доллара "естественным процессом", который не связан с политической конъюнктурой, а американские власти этот процесс просто подталкивают.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что накануне с обвинениями в адрес США и НАТО выступила спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова. Она заявила, Москва предупреждает страны НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае "новых террористических шагов" Киева. По ее мнению, политики Запада якобы теряют чувство реальности, абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов.

При этом эксперты утверждают, что РФ начала жестокие удары по Украине с помощью баллистических ракет, так как рассчитывает, что Запад заставит Киев капитулировать перед Россией. Таким действиями Кремль якобы показывает западным странам, что готов идти до конца и уничтожить Украину, именно поэтому, чтобы сохранить ее, нужны переговоры на условиях Путина. То есть, Украина должна выполнить все кремлевские хотелки включительно с "признанием реалий на земле", "денацификацией" и "демилитаризацией".



