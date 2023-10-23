Путин неожиданно заявил, что Россия "любит Канаду и США, но…"

Владимир Путин заявил, что россияне любят Канаду и США. Однако, по словам российского президента, обе страны зарабатывают на россиянах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Новые заявления президента России Владимира Путина прозвучали на заседании совета по развитию спорта. Путин отметил, что большинство серверов видеоигр, которыми пользуются россияне, находятся за рубежом.

"Мы любим Канаду и США, но они зарабатывают на нас. Почему мы это допускаем?", – сказал Владимир Путин и добавил, что "серверы должны быть у нас".

Спортивный представитель РФ Умар Кремлев отметил, что большинство онлайн-услуг, в том числе и сервисов для видеоигр в России, предоставляют американские и канадские компании. По его словам, из-за этого Россия теряет около 5 млрд долларов.

Кроме того, Путин указал, что США зарабатывают на россиянах в негативном контексте. Вероятно президент России упомянул о новом шутере Call of Duty: Modern Warfare 3. Как утверждает специальная комиссия РФ, игру сняли с продаж из-за "сцены с призывом к насилию против российских граждан".

В последние месяцы Владимир Путин регулярно говорит о компьютерных играх и технологической индустрии. Несколько дней назад на рассмотрение парламента подали проект создания российского аналога игры The Sims, которая бы пропагандировала "традиционные российские ценности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина.

Также "Комментарии" писали, действительно ли президент России Владимир Путин психопат. Психологическое состояние прокомментировали специалисты нескольких отраслей, в частности поведения человека, психиатрии и нейробиологии.