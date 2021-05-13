Путин номинирован на Нобелевскую премию мира: подробности

Вокруг известнейшей Нобелевской премии мира, вероятно, может разгореться новый скандал. Все потому, что 13 мая стало известно об очередном её лауреате. По информации агентства УНН, которое ссылается на российские СМИ, в списке кандидатов на получение "нобелевки" оказался российский президент Владимир Путин.



Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира-2021. Фото из открытых источников

Следует отметить, что конкретной "заслуги" политика, из-за которой он может быть удостоен подобной награды, не озвучивают. Зато известно, что выдвижение Путина на премию является делом рук запоребрикового писателя Сергея Комкова.

Отметим, что нынешнее выдвижение на премию мира для российского президента уже пятое. Перед этим его имя значилось в списке номинантов в 2007, 2013, 2014 и 2016 годах.

К слову, Комков уже не впервые пытался организовать возможность получения Владимиром Путиным "нобелевки". Предварительная попытка состоялась в 2014 году — за якобы позитивное влияние на решение военных конфликтов в Сирии и на территории Ближнего Востока.

Тогда в комитете премии подчеркнули — на принятие решения обязательно повлияет факт агрессии России против Украины.

В 2021 году, как сообщает Комков, предварительно за награду поборется минимум 286 человек. Это количество еще может измениться.

Интересно, что в Кремле открестились от этой темы, отметив, что якобы "не следят" за такими инициативами. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, информацию о выдвижении они узнали из средств массовой информации.

Весьма ироничным может считаться то, что одним из конкурентов Путина среди номинантов является узник политического режима РФ, оппозиционер Алексей Навальный. Также получение премии мира может "светить" белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской, американскому антирасистскому движению Black Lives Matter и даже экс-президенту Штатов Дональду Трампу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, собирается ли Владимир Путин каким-либо образом вмешаться в судебное разбирательство над своим кумом, пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

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