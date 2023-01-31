Путин обратится к Федеральному собранию: какая причина

Послание российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию РФ может состояться в двадцатых числах февраля. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские информагентства "ТАСС" и "РИА Новости" со ссылкой на свои источники в Государственной думе РФ.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Один из источников "ТАСС" сказал, что "послание может состояться 20 либо 21 февраля", а другой источник сказал о высокой вероятности того, что российский президент выступит с посланием в двадцатых числа февраля.

По словам собеседника "РИА Новости", обращение Путина к парламенту не запланировано на 24 февраля.

В прошлом году Путин не выступил с посланием к Федеральному собранию – якобы из-за напряженного графика.

В конце декабря 2022-го Путин заявил, что выступит с обращением в начале 2023 года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Президент России напомнил, что в 2017-м тоже не было послания. Российский диктатор добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".

Президент РФ не ограничен сроками, когда может реализовать свое право обратиться к Федеральному собранию с посланием. Однако ранее послания оглашались каждый год, за исключением 2017 года (его перенесли на 1 марта 2018 года).

24 февраля 2022 года Россия начала с вторжения полномасштабную войну в Украине, тогда как гибридная война длилась с 20 февраля 2014 года. Именно такая дата значится на некоторых медалях, которые раздавал Путин за захват Крыма.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Борис Джонсон признался, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин угрожал ракетным ударом.





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