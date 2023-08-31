"Путин обвинил Лукашенко в сговоре": стало известно о ссоре двух диктаторов

Российского диктатора Владимира Путина поставили в известность о ночной атаке дронов на военном аэродром в городе Псков, это очень разозлило главу Кремля. Как сообщает Telegram-канал Генерал СВР, российский президент срочно связался с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Лукашенко и Путин (фото из открытых источников)

"Еще с утра президенту доложили, что более двадцати беспилотных летательных аппаратов, участвовавших в ночной атаке на аэродром в Пскове, якобы запущенные с территории Украины, беспрепятственно преодолели воздушное пространство Республики Беларусь. Это действительно сильно разозлило Путина и он потребовал соединить его с Лукашенко", — отмечают в информации, размещенной на канале.

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Как далее говорится в сообщении на канале, во время телефонного диалога "Путин начал высказывать претензии и обвинять Лукашенко чуть ли не в сговоре с украинской стороной, но натолкнулся на бурю негодования".

"Лукашенко эмоционально заявил, что его оболгали, и что ничего подобного не было и быть не могло, что он не просто первый, но и единственный друг и брат российскому президенту и никогда не допустил бы ничего подобного, а виноваты во всем, по мнению Александра Григоровича, российские военные и проспавшие атаку ФСБ и теперь все сбрасывают на него. Путин не стал развивать конфликт и получил от Лукашенко под конец разговора матерную критику Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина, Сергея Шойгу и Михаила Мишустина. В итоге Путин завершил разговор еще более расстроенным, чем его начинал", — завершает эту информацию Генерал СВР.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевские пропагандисты в истерике от масштабов атаки дронов. Ночная атака беспилотников на русские города стала самой большой с начала войны. В результате взрывы прогремели в шести российских регионах и во временно оккупированном Севастополе. В общей сложности было зарегистрировано по меньшей мере 12 ударов беспилотников.