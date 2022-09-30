Путин обвинил США во взрывах на "Северных потоках"

Глава Кремля Владимир Путин обвинил Америку в том, что они якобы организовали взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом он сказал, выступая в Кремле.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин сказал, что США оказывает давление на ЕС и требует от Европы новых санкций, чтобы забрать у РФ место на энергетическом рынке.

"Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры. И большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая отказ ЕС от российских энергоносителей, ведут дело к деиндустриализации Европы, чтобы полностью прибрать в руки российский рынок", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин объявил о новой аннексии части Украины . Российский диктатор путин выступил 30 сентября с очередным обращением, в котором, среди прочего, заявил об аннексии новых украинских территорий (временно оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей), а также разразился угрозами и критикой в адрес Украины и Запада. Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает, что своим заявлением о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО, последовавшую по итогам заседания СНБО и после путинского обращения, президент Владимир Зеленский обыграл агрессора. Сегодняшние заявления Путина, по мнению Николая Давидюка, демонстрируют слабость на поле боя и попытку отыграться в поле политических манипуляций и защиты ядерным щитом.

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