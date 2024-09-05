Кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в том, что она вроде бы "бьет" по Курской АЭС. Вместе с тем, он заявил, что Россия может наносить удары по украинским АЭС. В частности, об этом кремлевский дед заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин

В частности, Путин назвал "очень опасными терактами удары ВСУ по Курской АЭС" и предложил Европе "представить последствия зеркального ответа".

"Противник атакой на Курскую область пытался отвлечь РФ от наступления в Донбассе, но у него ничего не получилось", – сказал диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что такое ВСУ на приграничные районы Курской области якобы может стать завершающим этапом "СВО", заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. По его словам, Украина якобы перебросила все боеспособные подразделения к российскому приграничью, из-за чего в нее "посыпалась" линия фронта. При этом Алаудинов почему решил, что ВСУ не смогут удержать захваченные в России территории.

В то же время кремлевский диктатор Путин заявил , что главной целью так называемой "СВО" является "освобождение" Донбасса, как говорят в России, а на самом деле – полная оккупация Донбасса российскими войсками. По словам диктатора, Украина пытается отвлечь внимание РФ от этой цели наступлением на Курщине, однако у нее вроде бы ничего не получится.

При этом в России заявили, что Путин считает ядерное оружие оружием богов и хочет его использовать. Там говорят, что именно поэтому он ездил в Монголию, чтобы получить благословение лам на использование ядерного оружия. Вроде бы такое благословение он получил.





