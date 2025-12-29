В новом телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Путин пожаловался, что его резиденцию якобы атаковали украинские дроны, поэтому Кремль пересмотрит свою позицию. В ответ Трамп был в шоке и заявил, что хорошо, что не дал Киеву Томагавки. Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию Путина, заявил, что даже не мог допустить таких безумных действий. Кроме того, Трамп заявил, что такая попытка атаки Киева повлияет на подходы США в контексте работы с Зеленским. Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала" Трампа Ушаков.

Кроме этого, Ушаков сообщил, что якобы США сообщили, что рекомендовали Зеленскому не пытаться получить передышку на фронте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 29 декабря, новый телефонный разговор Путина и Трампа завершился, он прошел положительно, сообщил Белый дом. Представитель Кремля Юрий Ушаков рассказал российские подробности разговора президента США с российским диктатором, где Путин обвинил Украину в атаке на его резиденцию.

"Путин заявил Трампу, что террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа, сказал Ушаков. Трамп был в шоке и возмущен попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина. Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с государственным терроризмом, который с Киевским терроризмом. использовал беспилотники дальнего действия, рассказал Ушаков. Атака беспилотников на госрезиденцию Путина по времени произошла "фактически сразу после" переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго, заявил Ушаков," — сообщил Ушаков.

Зеленский прокомментировал заявление Лаврова о нападении на резиденцию Путина . По его словам, Россия хочет взорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах.

"Очередная ложь российской федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для "русских", если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят закончить эту войну. Способны закончить ее только из-за давления на них". Я, честно говоря, вчера еще ожидал какую-то риторику. Видите ли, они идут дальше", – сказал он.





