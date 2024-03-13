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Путин объяснил относительно каких стран у России не будет "красных линий"

Владимир Путин пригрозил нарушить "красные линии", если другие страны не будут иметь их для России.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин пригрозил странам, которые не будут иметь "красные линии" в отношении РФ последствиями. По словам российского диктатора, у России тогда не будет "красных линий" в отношении таких стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин объяснил относительно каких стран у России не будет "красных линий"

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин дал интервью российскому пропагандисту телеканала "Россия 1" Дмитрию Киселеву, в котором прокомментировал заявление Эммануэля Макрона, который заявил, что во Франции "нет никаких границ" и "никаких красных линий" для поддержки Украины в войне против России

"Страны, которые заявляют, что у них нет красных линий по отношению к России, должны понять, что тогда и Россия таких линий не будет иметь", — сказал Путин, однако не объяснил, что именно подразумевается под нарушением "красных линий".

Путин также прокомментировал политику стран Балтии, которые ужесточают политику в отношении России из-за ее вторжения в Украину. Российский диктатор заявил, что малые страны Европы своими призывами "увеличить жесткость политики в отношении России и принять какие-либо крайние меры, в том числе войска вводить" не будут иметь последствий. В то время как другие государства ведут себя более сдержанно, потому что могут почувствовать эти последствия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало "черный список" политиков стран Балтии, которые в российском ведомстве указаны, как "наиболее враждебные к России". В список попали 347 граждан Литвы, Латвии и Эстонии.

Также "Комментарии" писали о том, почему президент Франции Эммануэль Макрон стал таким решительным в отношении войны в Украине. Аналитик указал на пять причин, почему лидер Франции поддерживает возможность введения войск НАТО в Украину в будущем.




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