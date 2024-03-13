Путин объяснил относительно каких стран у России не будет "красных линий"

Президент России Владимир Путин пригрозил странам, которые не будут иметь "красные линии" в отношении РФ последствиями. По словам российского диктатора, у России тогда не будет "красных линий" в отношении таких стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин дал интервью российскому пропагандисту телеканала "Россия 1" Дмитрию Киселеву, в котором прокомментировал заявление Эммануэля Макрона, который заявил, что во Франции "нет никаких границ" и "никаких красных линий" для поддержки Украины в войне против России

"Страны, которые заявляют, что у них нет красных линий по отношению к России, должны понять, что тогда и Россия таких линий не будет иметь", — сказал Путин, однако не объяснил, что именно подразумевается под нарушением "красных линий".

Путин также прокомментировал политику стран Балтии, которые ужесточают политику в отношении России из-за ее вторжения в Украину. Российский диктатор заявил, что малые страны Европы своими призывами "увеличить жесткость политики в отношении России и принять какие-либо крайние меры, в том числе войска вводить" не будут иметь последствий. В то время как другие государства ведут себя более сдержанно, потому что могут почувствовать эти последствия.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало "черный список" политиков стран Балтии, которые в российском ведомстве указаны, как "наиболее враждебные к России". В список попали 347 граждан Литвы, Латвии и Эстонии.

Также "Комментарии" писали о том, почему президент Франции Эммануэль Макрон стал таким решительным в отношении войны в Украине. Аналитик указал на пять причин, почему лидер Франции поддерживает возможность введения войск НАТО в Украину в будущем.





