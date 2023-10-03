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Путин объявит, что идет на следующий срок: СМИ узнали детали

Российские СМИ сообщили, что Путин объявит, что идет на следующий срок в ноябре на выставке своих достижений

сегодня, 10:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин в ноябре 2023 года может объявить о решении баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Это произойдет во время "выставки его достижений", тем временем Кремль уже формирует список доверенных лиц. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские прокремлевские издания "Коммерсант" и "РБК".

Путин объявит, что идет на следующий срок: СМИ узнали детали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации собеседников издания, старт "неформальной президентской кампании" намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия". На этой площадке хозяин Кремля может объявить о своем выдвижении.


В СМИ отмечают, что есть и другие варианты, но окончательное решение примет только сам Путин. При этом журналисты не говорят, какие "варианты" еще возможны.

Стоит отметить, выставка, на которой 70-летний Путин собирается объявить свое решение, будет проходить с 4 ноября по 12 апреля, то есть, в течение всей президентской компании.

Читайте также на портале "Комментарии" — появились подробности грядущего путинского визита в Китайскую Народную Республику (КНР), намеченного на октябрь. Известно, что сопровождать его будут руководители "Газпрома" и "Роснефти" – Алексей Миллер и Игорь Сечин. Какие ожидания от визита Путина к Си Цзиньпину? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Западной Африки активно распространяются российские флаги: триколорами размахивают на акциях протеста и размещают их на приборных панелях. В лидерах по уровню любви к России и лично Путину такие страны, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер.




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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6252103
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