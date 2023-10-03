Путин объявит, что идет на следующий срок: СМИ узнали детали

Российский диктатор Владимир Путин в ноябре 2023 года может объявить о решении баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Это произойдет во время "выставки его достижений", тем временем Кремль уже формирует список доверенных лиц. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские прокремлевские издания "Коммерсант" и "РБК".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации собеседников издания, старт "неформальной президентской кампании" намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия". На этой площадке хозяин Кремля может объявить о своем выдвижении.

В СМИ отмечают, что есть и другие варианты, но окончательное решение примет только сам Путин. При этом журналисты не говорят, какие "варианты" еще возможны.

Стоит отметить, выставка, на которой 70-летний Путин собирается объявить свое решение, будет проходить с 4 ноября по 12 апреля, то есть, в течение всей президентской компании.

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