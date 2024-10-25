Путин оценил возможность обмена с Украиной оккупированными территориями

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистке Ольге Скабеевой прокомментировал возможные переговоры РФ и Украины. В частности, он заявил, что в рамках этих переговоров Кремль не собирается идти на уступки Киеву.
Владимир Путин
Также он добавил, что пока рано говорить, о чем могут договориться Россия и Украина. Диктатор добавил, что между Киевом и Москвой не велось никаких предметных разговоров.
Кроме того, он подчеркнул, что Турция неоднократно брала на себя роль посредника и даже якобы представляла инициативы украинской стороны.
По его словам, Украина якобы демонстрирует иррациональное поведение, которое невозможно прогнозировать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин заявил о том, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины какое-то предложение для России, что должно было разблокировать переговорный процесс. Эту информацию он передал в Кремль.
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