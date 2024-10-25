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Путин оценил возможность обмена с Украиной оккупированными территориями

Путин заявил, что РФ якобы не собирается идти ни на какие уступки Украине в рамках переговоров

сегодня, 12:21
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистке Ольге Скабеевой прокомментировал возможные переговоры РФ и Украины. В частности, он заявил, что в рамках этих переговоров Кремль не собирается идти на уступки Киеву.

Путин оценил возможность обмена с Украиной оккупированными территориями

Владимир Путин

"Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", — сказал Путин.

Также он добавил, что пока рано говорить, о чем могут договориться Россия и Украина. Диктатор добавил, что между Киевом и Москвой не велось никаких предметных разговоров.

"Я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то, о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать", — заявил диктатор РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что Турция неоднократно брала на себя роль посредника и даже якобы представляла инициативы украинской стороны.

"Вот мы сейчас с вами говорили о предложениях со стороны наших турецких друзей. Вот в Нью-Йорке проходило мероприятие по линии Организации Объединенных Наций, помощник господина Эрдогана Калын позвонил прямо из Нью-Йорка, позвонил господину Ушакову и сделал предложение от имени украинской стороны. Мы согласились, а на следующий день глава украинского режима публично заявил, что вести никаких переговоров не будет", — сказал Путин Скабеевой.

По его словам, Украина якобы демонстрирует иррациональное поведение, которое невозможно прогнозировать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин заявил о том, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины какое-то предложение для России, что должно было разблокировать переговорный процесс. Эту информацию он передал в Кремль.




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Источник: https://tass.ru/
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