Путин очень боится за свою жизнь: показали, как и чем себя защищает глава Кремля

Российский диктатор Владимир Путин усилил противовоздушную оборону своей резиденции в Валдае еще одним зенитным ракетным комплексом "Панцирь". Спутниковые снимки, опубликованные Радио Свобода, показывают, что эта установка, вероятно, была размещена вблизи здания в марте 2024 года.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Тогда атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург повлекли за собой опрокидывание систем ПВО россиян в защиту "стратегического объекта на Валдае". Новый "Панцирь" был обнаружен в лесу на острове Рябиновый, примерно в 4 км от дачи Путина. Ранее СМИ сообщали о еще одной установке в селе Ящерово, размещенной в январе 2024 года.

Согласно таблоиду The Sun, Путин пережил пять покушений и теперь так боится за свою жизнь, что окружил себя элитной командой снайперов. Последняя попытка покушения на хозяина Кремля была предпринята в начале вторжения России в Украину, хотя подробности появляются только сейчас. Из-за страха быть ликвидированным Путин часто отменяет визиты даже внутри страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что В Кремле переполошились усиливать меры по безопасности Путина . После покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Кремле также задумались об ужесточении мер по обеспечению безопасности российского диктатора Владимира Путина. Во время общения с представителями СМИ представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, но меры усилены "по понятным причинам".

Главный рупор Кремля также заявил, что Владимир Путин не связывался с Дональдом Трампом после покушения на него и не планирует этого делать в ближайшем будущем.

