Путин очень спешит: с какими скидками Россия теперь продает нефть

Дисконт на российскую нефть Urals в Brent в порту Приморск 10 ноября подскочил до 19,4 долларов за баррель, в порту Новороссийск – до 19,4 долларов за баррель. Такие большие показатели впервые фиксируются в текущем году.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Еще в начале этого месяца размер скидок составил 13-14 долларов за баррель. Они начали расти до рекордных показателей из-за санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".

По подсчетам российских экспертов, максимальные скидки Urals к Brent достигали во втором квартале 2022 года 31,9 долл. за баррель и в первом квартале 2023 года – 30 долл. за баррель. В то же время в те периоды нефть была намного дороже показателей 2025 года.

По оценкам, стоимость Brent в начале ноября составила 65,8 долл. за тонну.

В последний раз скидки на российскую нефть достигали отметки выше 15 долларов за баррель в начале 2025 года после введения масштабного пакета санкций США против "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", более 180 судов. Тогда, отмечают российские аналитики, рынку понадобилось три недели для стабилизации ситуации, после чего скидки стали уменьшаться.

В то же время, крупнейшие покупатели российской нефти, например, Индия и КНР, похоже постепенно уменьшают закупки российской нефти на фоне последних санкций.

Отмечается, что страна отгружала 3,45 миллиона баррелей в сутки за четыре недели, закончившиеся 9 ноября, что примерно на 130 000 меньше, чем за тот же период на 2 ноября. В публикации говорится, что в прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских производителей нефти, что побудило некоторых покупателей в Азии заявить о сокращении закупок.



