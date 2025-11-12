У Путіна буде менше грошей на війну: на Заході зробили обнадійливу заяву

Морські поставки російської сирої нафти знизилися до найнижчого рівня за два місяці, що призвело до зниження обсягів і зниження цін, що потенційно виснажило військові ресурси Кремля. Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані відстеження судів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що країна відвантажувала 3,45 мільйона барелів на добу за чотири тижні, що закінчилися 9 листопада, що приблизно на 130 000 менше, ніж за той же період на 2 листопада.

У публікації йдеться, що минулого місяця США запровадили санкції проти двох найбільших російських виробників нафти, що спонукало деяких покупців в Азії заявити про скорочення закупівель.

"Однак важко сказати, які саме скорочення закупівель відбуваються насправді, оскільки танкери до останнього моменту не розкривають, куди прямують", — пише видання.

Цікаво, що скорочення постачання нафти з російських портів збігається зі зниженням цін, що призводить до скорочення доходів, необхідних для фінансування повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що розпочалося 3 роки та 8 місяців тому. Це також збігається з посиленням українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі – від нафтопереробних заводів до нафтопроводів та морських терміналів.

"Але ніщо з цього, схоже, не применшує військових цілей Володимира Путіна, оскільки його війська продовжують бомбардувати українські міста, вбиваючи мирних жителів і — як і в попередні роки — залишаючи значні райони країни без газу, опалення та електроенергії з наближенням зими", — зазначають автори публікацій.

