Путін дуже поспішає: з якими знижками Росія тепер продає нафту

Дисконт на російську нафту Urals до Brent в порту Приморськ 10 листопада підскочив до 19,4 доларів за барель, в порту Новоросійськ – до 19,4 доларів за барель. Такі великі показники вперше фіксуються цього року.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Ще на початку цього місяця розмір знижок становив 13-14 доларів за барель. Вони почали зростати до рекордних показників через санкції США проти "Лукойлу" та "Роснефти".

За підрахунками російських експертів, максимальні знижки Urals до Brent досягали у другому кварталі 2022 року 31,9 дол за барель і в першому кварталі 2023 року – 30 дол за барель. Водночас у ті періоди нафта була набагато дорожчою за показники 2025 року.

За оцінками, вартість Brent на початку листопада становила 65,8 дол за тонну.

Останній раз знижки на російську нафту досягали позначки вище 15 доларів за барель на початку 2025 року після введення масштабного пакету санкцій США проти "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", понад 180 суден. Тоді, зазначають російські аналітики, ринку знадобилося три тижні для стабілізації ситуації, після чого знижки почали зменшуватися.

Водночас, найбільші покупці російської нафти, до прикладу, Індія та КНР, схоже поступово зменшують закупівлі російської нафти на тлі останніх санкцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — морські поставки російської сирої нафти знизилися до найнижчого рівня за два місяці, що призвело до зниження обсягів і зниження цін, що потенційно виснажило військові ресурси Кремля. Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані відстеження судів.

Зазначається, що країна відвантажувала 3,45 мільйона барелів на добу за чотири тижні, що закінчилися 9 листопада, що приблизно на 130 000 менше, ніж за той же період на 2 листопада. У публікації йдеться, що минулого місяця США запровадили санкції проти двох найбільших російських виробників нафти, що спонукало деяких покупців в Азії заявити про скорочення закупівель.



