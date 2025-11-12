logo_ukra

BTC/USD

104094

ETH/USD

3468.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін дуже поспішає: з якими знижками Росія тепер продає нафту
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін дуже поспішає: з якими знижками Росія тепер продає нафту

Знижки почали зростати до рекордних показників через санкції США проти "Лукойлу" та "Роснефти"

12 листопада 2025, 10:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Дисконт на російську нафту Urals до Brent в порту Приморськ 10 листопада підскочив до 19,4 доларів за барель, в порту Новоросійськ – до 19,4 доларів за барель. Такі великі показники вперше фіксуються цього року.

Путін дуже поспішає: з якими знижками Росія тепер продає нафту

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Ще на початку цього місяця розмір знижок становив 13-14 доларів за барель. Вони почали зростати до рекордних показників через санкції США проти "Лукойлу" та "Роснефти".

За підрахунками російських експертів, максимальні знижки Urals до Brent досягали у другому кварталі 2022 року 31,9 дол за барель і в першому кварталі 2023 року – 30 дол за барель. Водночас у ті періоди нафта була набагато дорожчою за показники 2025 року.

За оцінками, вартість Brent на початку листопада становила 65,8 дол за тонну.

Останній раз знижки на російську нафту досягали позначки вище 15 доларів за барель на початку 2025 року після введення масштабного пакету санкцій США проти "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", понад 180 суден. Тоді, зазначають російські аналітики, ринку знадобилося три тижні для стабілізації ситуації, після чого знижки почали зменшуватися.

Водночас, найбільші покупці російської нафти, до прикладу, Індія та КНР, схоже поступово зменшують закупівлі російської нафти на тлі останніх санкцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — морські поставки російської сирої нафти знизилися до найнижчого рівня за два місяці, що призвело до зниження обсягів і зниження цін, що потенційно виснажило військові ресурси Кремля. Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані відстеження судів.

Зазначається, що країна відвантажувала 3,45 мільйона барелів на добу за чотири тижні, що закінчилися 9 листопада, що приблизно на 130 000 менше, ніж за той же період на 2 листопада. У публікації йдеться, що минулого місяця США запровадили санкції проти двох найбільших російських виробників нафти, що спонукало деяких покупців в Азії заявити про скорочення закупівель.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/8194584
Теги:

Новини

Всі новини