Путин официально уволил посла РФ в Соединенных Штатах: что это значит

Кремлевский диктатор Владимир Путин официально уволил Анатолия Антонова с должности посла РФ в Соединенных Штатах. Соответствующий указ, подписанный Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Анатолий Антонов

"Освободить Анатолия Ивановича Антонова от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", – говорится в тексте указа.

Кроме того, Антонова уволили с должности постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Антонов завершил свою работу в качестве посола РФ в США 5 октября, а в Москву он вернулся 6 октября. Антонов занимал этот пост с лета 2017 года.

Впрочем, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя возвращение Антонова, это решение не является понижением уровня дипломатических отношений между Россией и США. Он также добавил, что новый посол в Вашингтоне будет назначен в установленные сроки.

В то же время, отмечалось, что назначение нового посла РФ не будет зависеть от результатов президентских выборов в США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в МИДе страны-агрессора заявили, что основы для переговоров между Москвой и Вашингтоном относительно стратегической стабильности на сегодняшний день нет из-за враждебной политики, которую якобы ведут в отношении России Соединенные Штаты. Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Штаты и страны Запада выбрали линию поведения, направленную на стратегическое поражение РФ. В министерстве добавили, пока эта линия поведения не изменится, до тех пор переговоров между Москвой и Вашингтоном, вероятно, не будет.



