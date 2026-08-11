Путин охотится на молодых моделей OnlyFans в России

Российские власти все активнее преследуют молодых женщин, зарабатывающих на эротическом контенте в интернете. Под предлогом борьбы за "традиционные ценности" в РФ возбуждают уголовные дела, блокируют сайты и удаляют материалы для взрослых.

В России ужесточают давление на моделей OnlyFans. Фото из открытых источников

Как пишет BILD, одной из показательных "охот" на молодых моделей OnlyFans стал случай 21-летней Софии Вершининой, известной под псевдонимом "Соня Мармеладова". По данным издания, она зарабатывала на контенте, опубликованном в Telegram и OnlyFans, имела десятки тысяч подписчиков и могла позволить себе роскошный образ жизни.

Впоследствии против девушки возбудили дело за распространение порнографических материалов. Суд не назначил ей реальное заключение, однако оштрафовал примерно на 50 тысяч евро, назначил условное наказание сроком на три года и запретил пользоваться Интернетом. Прокурор при этом требовал для нее три с половиной года заключения. Золотой iPhone 16 Pro Max Софии Вершининой остается под следствием, но секс-игрушки и аксессуары, которые были доказательствами по делу, были возвращены.

Однако Вершинина не единственная модель OnlyFans, столкнувшаяся с российской системой. Под стражей в ожидании суда находится 27-летняя инфлюэнсерша Диана Шурыгина. Также задержали 24-летнюю Анастасию Овсянникову, известную как "Настя Холод". Обе создавали контент для взрослых на платформе OnlyFans.

Кроме того, российские власти усиливают контроль над онлайн-пространством. Эротические материалы исчезают с сайтов и соцсетей, платформы блокируются, а доступ к контенту все больше ограничивается.

Как указывает BILD, послание российских властей четкое: каждый, кто наживается на смелом контенте, рискует быть преследуемым и заключенным. Российские власти оправдывают эти действия, защищая "традиционные ценности", однако правозащитные организации и критики Кремля обвиняют Путина в растущем вмешательстве в частную жизнь граждан под этим предлогом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 56-летняя актриса "Спасателей Малибу" запустила OnlyFans.

Также "Комментарии" писали, как сейчас выглядит 43-летняя любовница Путина.