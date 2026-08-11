Путін полює на молодих моделей OnlyFans у Росії

Російська влада дедалі активніше переслідує молодих жінок, які заробляють на еротичному контенті в інтернеті. Під приводом боротьби за "традиційні цінності" у РФ порушують кримінальні справи, блокують сайти та видаляють матеріали для дорослих.

У Росії посилюють тиск на моделей OnlyFans. Фото з відкритих джерел

Як пише BILD, одним з показових "полювань" на молодих моделей OnlyFans став випадок 21-річної Софії Вершиніної, відомої під псевдонімом "Соня Мармеладова". За даними видання, вона заробляла на контенті, який публікувала в Telegram та OnlyFans, мала десятки тисяч підписників і могла дозволити собі розкішний спосіб життя.

Згодом проти дівчини порушили справу за поширення порнографічних матеріалів. Суд не призначив їй реального ув'язнення, однак оштрафував приблизно на 50 тисяч євро, призначив умовне покарання строком на три роки та заборонив користуватися інтернетом. Прокурор при цьому вимагав для неї три з половиною роки ув'язнення. Золотий iPhone 16 Pro Max Софії Вершиніної залишається вилученим, але секс-іграшки та аксесуари, які були доказами у справі, було повернуто.

Однак Вершиніна не єдина модель OnlyFans, яка зіткнулася з російською системою. Під вартою в очікуванні суду перебуває 27-річна інфлюенсерка Діана Шуригіна. Також затримали 24-річну Анастасію Овсяннікову, відому як "Настя Холод". Обидві створювали контент для дорослих на платформі OnlyFans.

Крім того, російська влада посилює контроль над онлайн-простором. Еротичні матеріали зникають з сайтів та соцмереж, платформи блокуються, а доступ до контенту дедалі більше обмежується.

Як вказує BILD, послання російської влади чітке: кожен, хто наживається на сміливому контенті, ризикує бути переслідуваним та ув'язненим. Російська влада виправдовує ці дії, захищаючи "традиційні цінності", однак правозахисні організації та критики Кремля звинувачують Путіна у дедалі більшому втручанні в приватне життя громадян під цим приводом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 56-річна акторка "Рятувальників Малібу" запустила OnlyFans.

Також "Коментарі" писали, як зараз виглядає 43-річна коханка Путіна.